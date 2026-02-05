पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : बावची गटात १०१ कोटींचा विकास; जयंत पाटीलांचा ठाम दावा, ग्रामस्थांचा पाठिंबा

Jayant Patil : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बावची मतदारसंघात प्रचाराचा जोर वाढत असताना, आमदार जयंत पाटील यांनी विकासकामांचा थेट हिशेब मांडत विरोधकांवर निशाणा साधला.
Jayant Patil addressing a public meeting

Jayant Patil addressing a public meeting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : बावची जिल्हा परिषद मतदारसंघातील विविध गावांत १०१ कोटी रुपयांची विकास कामे मार्गी लावल्याचा दावा आमदार जयंत पाटील यांनी केला. बावची, गोटखिंडी व येडेनिपाणी येथे त्यांनी जाहीर सभा घेतल्या.

