Sangli Politics: “भूलथापांना बळी पडू नका!” जयंत पाटीलांचा मतदारांना स्पष्ट सल्ला; आष्ट्यात स्वच्छ राजकारणाची हाक

Jayant Patil: “गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या हातात शहराची सत्ता जाऊ देऊ नका” जयंत पाटीलांचे स्पष्ट विधान; मतदारांना जागरूक मतदानाचे आवाहन
आष्टा: ‘‘असभ्य, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या हातात शहराची सत्ता द्यायची की सुसंस्कृत, स्वच्छ प्रतिमेच्या लोकांकडे, याचा मतदारांनी गंभीर विचार करावा,’’ असे प्रतिपादन आमदार जयंत पाटील यांनी केले.

