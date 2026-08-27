Jayant Patil BJP Entry : जयंत पाटील भाजपात जाणार?, ४५ वर्षे खांद्याला खांदा देणाऱ्या दिलीप तात्यांच्या वाढदिवस कार्यक्रमात केला खुलासा

Dilip Tatya Patil Birthday Sangli : ‘‘निष्ठा बदलली असती तर आम्हालाही अनेक संधी उपलब्ध झाल्या असत्या. दिलीपतात्यांसारखी अविचल निष्ठा असणारे नेते राजकारणात दुर्मीळ झाले आहेत,’’ असे मत माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते दिलीप पाटील यांचा वाढदिवस व आत्मचरित्र प्रकाशन समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते..यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की, “मला पद मिळेल न मिळेल त्यात काय आता लगेच”. पण गत सोडायची नसते. कारण ती माणसं नवीन आहेत. पण आपली मानस आपलीच. आपल्या बरोबर असतात यालाच राजकारणात महत्व द्यायचे असते. आणि निष्ठा महत्वाची आहे. मला नेहमी पतंगराव कदम म्हणायचे जयंत काहीही करून गत सोडून नको असे सांगून भर सभेत पक्ष प्रवेश बाबत बोलत असताना एकच हश्या पिकला..मागच्या काही महिन्यांपासून भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठीने जयंत पाटील भाजपसोबत जाणार अशी चर्चा रंगली होती. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचाही दावा वारंवार होत असल्याने जयंत पाटील यांनी जाहीर सभेत मोठा खुलासा केल्याने चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. आपण कोणत्याही पक्षात जात नसल्याचे सांगत निष्ठेला महत्त्व असल्याचे या कार्यक्रमात अधोरेखित केले..राजकारण फार महत्वाचे असते. राजकारण हे निष्ठेने, तत्वाने, होण्याचा काळ मागच्या १० वर्षात संपला आहे.पण आता असे कधीच होणार नाही असे समजू नका. या सगळ्या परिस्थिती वर दिवस जात असतात हाच त्यांचा पर्याय आहे. निष्ठा फार महत्वाची आहे त्याला रिव्ह्याल्यू आहे. निष्ठा बुडल्या सारखी वाटते. पण पूर येऊन गेल्यावर त्या निष्ठेकडेच लोक बघत असतात. आपल्याला सगळ्या सारख व्हायचं असेल तर उद्या सकाळीच. आम्ही 10 आमदार 8 खासदार आहे. काही सस्पेंड आहे का नाही, असेही जयंत पाटील म्हणाले..Jayant Patil and Devendra Fadnavis : शरद पवारांचे खासदार दिल्लीत नरेंद्र मोदींच्या भेटीला जाण्यापूर्वी जयंत पाटील-फडणवीसांचा एकत्र विमान प्रवास; राजकीय चर्चांना उधाण.जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘माझ्या राजकीय जीवनात दिलीपतात्यांनी सर्वांत पुढे होत पाठराखण केली. आजपर्यंत राजारामबापूंचे निष्ठावंत म्हणून ते ठामपणे उभे आहेत. ४० ते ४५ वर्षांच्या राजकीय प्रवासात अनेक चांगले, वाईट, कटू प्रसंग अनुभवले. प्रत्येक लढाईत दिलीपतात्यांनी संघर्ष करण्याचे काम केले. समोरचा कितीही मोठा असला तरी विचार न करता अंगावर घेण्याचे धाडस दाखवले. राजारामबापूंच्या नेतृत्वातील संघर्षाच्या काळातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. दिलीपतात्या आहेत, म्हटल्यावर काळजी करायची गरज नाही, असे वाटत राहिले. म्हणूनच निष्ठेला मोठे महत्त्व आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.