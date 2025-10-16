MLA Jayant Patil: शिक्षण कुटुंबाच्या प्रगतीचे महत्त्वपूर्ण साधन : आमदार जयंत पाटील; कामगारांची मुले-मुली चांगले शिक्षण घेऊन देश-परदेशांत

इस्लामपूर : ‘‘कामगारांची मुले-मुली चांगले शिक्षण घेऊन देश-परदेशांत यशस्वी वाटचाल करीत असल्याचे पाहून समाधान वाटते. शिक्षण कुटुंबाच्या प्रगतीचे महत्त्वपूर्ण साधन असल्याचे भान कायम ठेवा,’’ असे आवाहन आमदार जयंत पाटील यांनी केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.राजारामबापू साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहकुटुंब स्नेहमेळाव्यात ते बोलत होते. प्रतीक पाटील अध्यक्षस्थानी होते. संचालक कार्तिक पाटील, विठ्ठल पाटील, डॉ. योजना पाटील, कार्यकारी संचालक आर. डी. माहुली, कामगार नेते राजेंद्र चव्हाण, तानाजी खराडे, महेश पाटील, अनिलकुमार पाटील, विकास पवार, मनोहर सन्मुख प्रमुख उपस्थित होते..आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘प्रतीक पाटील यांच्या संकल्पनेतून ‘उडान’ हे अॅप तयार केले आहे. यातून युवकांना नोकरी मिळविण्यास आणि नवा व्यवसाय सुरू करण्यास मार्गदर्शन व सहकार्य करणार आहोत. मुलांनाही याचा या ॲपचा वापर करण्याचा सूचना कराव्यात.’’प्रतीक पाटील म्हणाले, ‘‘बापूंचे विचार, वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगारांना प्राधान्य देत काम करीत आहोत. कामगारांचे प्रश्न सोडवून सोयी-सुविधा देण्यावर भर आहे.’’.४५ उत्कृष्ट कर्मचाऱ्यांचा सत्कार, गणेशोत्सव २०२४ व २५ चे बक्षीस वितरण झाले. राजेंद्र चव्हाण, तानाजीराव खराडे यांनी कामगारांचे उर्वरित प्रश्नही लवकरच सोडविले जातील, असा विश्वास व्यक्त केला. माहुली यांनी स्वागत केले. प्रतापराव पाटील, दादासाहेब मोरे, शैलेश पाटील, दिलीपराव देसाई, हणमंत माळी, रामराव पाटील, एस. डी. कोरडे, विजय मोरे, संताजी चव्हाण, सुनिल सावंत आदी उपस्थित होते. महेश पाटील यांनी आभार मानले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.अविस्मरणीय स्नेहमेळावाराजारामबापू कारखान्याच्या इतिहासातील पहिला कामगारांचा सहकुटुंब स्नेहमेळावा उत्साहात झाला. बहारदार गीतांचा कार्यक्रम, पंचपक्वन्नाची मेजवानी आणि आमदार जयंत पाटील, प्रतीक पाटील यांच्याशी थेट संवाद अशा वातावरणात स्नेह मेळावा झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.