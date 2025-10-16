पश्चिम महाराष्ट्र

MLA Jayant Patil: शिक्षण कुटुंबाच्या प्रगतीचे महत्त्वपूर्ण साधन : आमदार जयंत पाटील; कामगारांची मुले-मुली चांगले शिक्षण घेऊन देश-परदेशांत

Education Is the Key to Family Progress: आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘प्रतीक पाटील यांच्या संकल्पनेतून ‘उडान’ हे अॅप तयार केले आहे. यातून युवकांना नोकरी मिळविण्यास आणि नवा व्यवसाय सुरू करण्यास मार्गदर्शन व सहकार्य करणार आहोत. मुलांनाही याचा या ॲपचा वापर करण्याचा सूचना कराव्यात.’’
Education Leads to Family and Social Upliftment, Says Jayant Patil

Education Leads to Family and Social Upliftment, Says Jayant Patil

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इस्लामपूर : ‘‘कामगारांची मुले-मुली चांगले शिक्षण घेऊन देश-परदेशांत यशस्वी वाटचाल करीत असल्याचे पाहून समाधान वाटते. शिक्षण कुटुंबाच्या प्रगतीचे महत्त्वपूर्ण साधन असल्याचे भान कायम ठेवा,’’ असे आवाहन आमदार जयंत पाटील यांनी केले.

Loading content, please wait...
Jayant Patil
family
education
Paschim maharashtra
children

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com