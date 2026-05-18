Jayant Patil Petrol Price Statement : 'पेट्रोल 130 रुपयांवर जाईल, देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याची भीती...'; आमदार जयंत पाटील यांचं मोठं विधान

ईश्वरपूर (सांगली) : पेट्रोल प्रतिलिटर १२० ते १३० रुपयांवर जाईल, इतकी भयंकर स्थिती आहे. आजच वाशीमला अकोला नाक्यावर पेट्रोल, डिझेल खरेदीसाठी नागरिकांची रांग लागली आहे. तेलासाठी लोक एकमेकांना कॅनने हाणामारी करत आहेत. मागे कोरोनाकाळात 'लॉकडाऊन' झाला तसा आता आपोआपच 'लॉकडाऊन' होईल की काय, अशी स्थिती असल्याची टीका आमदार जयंत पाटील यांनी (Jayant Patil petrol price statement) येथे केली..शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांच्या अमृतमहोत्सवी सत्कार समारंभात ते बोलत होते. आमदार पाटील म्हणाले, "देशाच्या गृहमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी केलेल्या भाषणात येत्या सहा महिन्यांत पुरेल एवढे इंधन असल्याचे सांगितले होते. आणि अजून महिना झाला नाही एवढ्यात त्यांचा नेता, 'बाहेर पडू नका, सोने खरेदी करू नका, परदेशात जाऊ नका,' असे सांगत आहे..मागे एकदा मनमोहन सिंग यांनी अशी भूमिका घेतली होती, तेव्हा आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 'ट्विटर'वर देशाची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याची टीका केली होती. आज तेच म्हणत आहेत की, पंतप्रधानांनी जी घोषणा केली आहे, त्याची थट्टा करू नका. आम्ही थट्टा करत नाही आहोत, पण वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे.".ते म्हणाले, "आता मंत्र्यांच्या मागे दहा-पंधरा गाड्या फिरत असतात. आज एक मंत्री गेला, तरी लगेच दुसरा मंत्री व्हायला तयार असतो. त्यांच्या जीवितासाठी एवढा मोठा ताफा ठेवण्याची गरज नाही. आज स्वतः कृती करण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधानांनी देखील आपला ताफा कमी केला आहे आणि ते स्वतःच्या गाडीतून फिरत आहेत, असे टीव्हीवर दाखवण्यात आले आहे, तर आपले मुख्यमंत्री देखील स्वतःच्याच गाडीतून फिरतील, अशी अपेक्षा आहे..आजच्या स्थितीवर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. संकटात पहिला वरवंटा फिरतो ते शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य लोकांवर. त्यावर आपल्याला धीराने मात करायची आहे. दिल्लीत लाखो शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, पण त्यांचे सरकारने काही ऐकले नाही. 'तुम्हाला जे करायचे ते करा, आम्हाला काही फरक पडत नाही,' अशा विचारांचे सरकार केंद्रात आहे. 'आमचं कुणी वाकडं करू शकत नाही,' ही त्यांची मानसिकता आहे. कामगारांचे बळ कमी झाले आहे. त्यांच्या विरोधात कायदे झाले. संघर्ष हाणून पाडला जातोय. ही परिस्थिती बदलायला हवी.".