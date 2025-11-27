Sangli Politics : “लाखमोलाचे मत वाया जाऊ देऊ नका” ईश्वरपूरातील सभेत जयंत पाटील यांचे थेट आवाहन; विरोधकांच्या विकासकामांवरील अपयशावर जोरदार प्रहार!

ईश्वरपूर : ‘‘शेवटच्या दोन दिवसांत आपण काहीही करू शकतो, या मानसिकतेत विरोधी मंडळी आहेत. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपणास दिलेल्या लाखमोलाच्या मताच्या अधिकाराचा योग्य वापर करून नगरपालिकेत परिवर्तन घडवा,’’ असे आवाहन माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी केले..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे व त्या-त्या प्रभागातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आमदार पाटील यांनी कोपरासभा घेतल्या. ॲड. बी. एस. पाटील, अरुणादेवी पाटील, खंडेराव जाधव, दादासाहेब पाटील, मुनीर पटवेकर, पिरअली पुणेकर, महेश पाटील, विजय कुंभार, काँग्रेसच्या सरचिटणीस ॲड. मनीषा रोटे, शहराध्यक्ष राजेंद्र शिंदे, ॲड. आर. आर. पाटील, धनंजय कुलकर्णी प्रमुख उपस्थित होते. .Sangli News : “आम्ही आलो तर हा जाहीरनामा शंभर टक्के पूर्ण करू! ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार दशसूत्री जाहीरनामा.जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘विरोधकांना राज्यात सत्ता असतानाही गेल्या ९ वर्षांत या शहराच्या विकासाचा आराखडा मंजूर करता आला नाही. २०१५-१६ ला मुख्यमंत्र्यांना चार-पाच वेळा भेटलो, स्मरणपत्रे दिली. आता शहराच्या विकासाचा आराखडा मंजूर झाला आहे. .मात्र दरम्यानच्या काळात ज्यांनी घरे बांधली, त्यांना जाचक शास्तीकर बसविला आहे, तो रद्द करू. विरोधकांना गेल्या ९ वर्षांत शहराच्या विकासाला चालना देता आली नाही. उलट सत्ता असताना ज्या-ज्या सोयीसुविधा उभा केल्या होत्या, त्या यांनी उद्ध्वस्त केल्या आहेत.’’ .Sangli Politics : "नऊ वर्षांच्या शहराच्या नुकसानीची किंमत विरोधकांना चुकवावी लागेल जयंत पाटील यांचा इस्लामपूरमध्ये तीव्र इशारा".आनंदराव मलगुंडे म्हणाले, ‘‘विरोधकांनी व्यक्तिगत टीका करण्याऐवजी विकास कामांवर बोलावे. शहरातील सुज्ञ जनता कोण कामाचा आणि कोण केवळ बोलणारा आहे, याचा निर्णय घेईल.’’ महेश पाटील म्हणाले, ‘‘शहरातील गुंडगिरी संपवून शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी आमदार जयंतराव पाटील यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहावे.’’.पुणेकर म्हणाले, ‘‘आमदार पाटील यांनी मुस्लिम समाजाला जे-जे हवे, ते देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाज ताकदीने त्यांच्या पाठीशी राहील.’’ भगवान पाटील, ॲड. मनिषा रोटे, मुनीर पटवेकर, गणेश शेवाळे, निवास पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. अबिद मोमीन, शकील जमादार, शंकरराव चव्हाण, शैलेश पाटील, अरुण कांबळे, कमल पाटील, विक्रम घाडगे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.