Sangli ZP Election Politics : 'भाजपमध्ये येण्यासाठी किती वर्षे आणि किती वेळा उंबरे झिजवले, याचा मी साक्षीदार'; संजय पाटलांचा जयंत पाटलांबाबत मोठा गौप्यस्फोट

सांगली : ''आमदार जयंत पाटील यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीनंतर माझी प्रतिमा मलीन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक पोरकट विधान केले. त्यांनी असे विश्वासघाताचे राजकारण थांबवावे, अन्यथा त्यांचा काळा इतिहास उघड करण्यास मला वेळ लागणार नाही. तसे करायला मला भाग पाडू नका,'' असा इशारा माजी खासदार संजय पाटील यांनी (Jayant Patil and Sanjay Patil Political Clash) येथे पत्रकार परिषदेत दिला. .''आमदार जयंत पाटील यांनी भाजपमध्ये येण्यासाठी किती वर्षे आणि किती वेळा उंबरे झिजवले, याचा मी साक्षीदार आहे. त्यावर बोलायला लागलो तर त्याची क्रमशः मालिका होईल. त्यांनी ते गुपित उघड कऱण्याची माझ्यावर वेळ आणू नका,'' असे सांगत त्यांनी गौप्यस्फोटही केला..जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत माजी खासदार संजय पाटील यांनी महायुतीसोबत जाण्याचे धोरण राबवले होते. त्यावर जयंत पाटील यांनी, 'संजयकाकांना आम्हीच भाजपकडे पाठवले होते. ते तिथं काय-काय हालचाली चालू आहेत, याची माहिती आम्हाला पुरवत होते,' असे वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यांच्या या वक्तव्याने व्यथित झालेल्या संजय पाटील यांना आज आक्रमक शब्दांत पलटवार केला..संजय पाटील म्हणाले, ''जयंत पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने, असे पोरकट वक्तव्य करणे अपेक्षित नव्हते. मी त्यांना कधीही नेता मानले नाही आणि त्यांना नेता मानायची माझ्यावर पुन्हा कधी वेळही येणार नाही. जिल्ह्यातील जनता सगळं राजकारण जवळून पाहते. भाजपमध्ये जाण्यासाठी कोण किती वेळा उंबरे झिजवले आणि स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी कोणा कुणाशी 'अंडरस्टँडिंग' करून राजकारण खेळले, याचा मी साक्षीदार आहे. वाळवा तालुक्यात गावागावांत गट तयार करून एकमेकांना भिडवायचे आणि स्वतःची राजकीय पोळी भाजायची, ही जयंतरावांची पद्धत आहे. त्यांनी अनेकांचे राजकीय खच्चीकरण केले आहे.''.ते म्हणाले, ''मी संघर्षातून तयार झालेला, लोकांनी तयार झालेला कार्यकर्ता आहे. मी दिवसा एक आणि रात्री एक असे कधीच राजकारण केलेले नाही. मी कधीही दोन बाजूंनी खेळ केलेला नाही. माझा लोकसभा, विधानसभेला पराभव झाला. त्याला अनेक कारणे आहेत, तरीही माझ्या राजकीय पुनर्वसनासाठी कोणाच्या दारात गेलो नाही.''..'मी महायुतीचा घटक...'श्री. पाटील म्हणाले, ''अजितदादांच्या निधनानंतर झालेल्या या निवडणुकीत आमची सदस्य संख्या सहा आहे. आमच्याशिवाय कुणाचाही अध्यक्ष होणार नव्हता. त्यामुळे अध्यक्षपद आम्हाला देऊन अजितदादांना श्रद्धांजली वाहावी, अशी माझी स्पष्ट भूमिका होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी माझ्याशी चर्चा केली. आघाडीकडून राष्ट्रवादीला न्याय मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर मी महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.'' 'आपण सध्या कोणत्या पक्षात आहात,' या प्रश्नांवर त्यांनी 'मी महायुतीचा घटक आहे,' असे उत्तर दिले.