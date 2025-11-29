Sangli Politics : “नेत्यांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका; तुमच्या मतांचा केवळ राजकारणासाठी वापर होतोय – जयंत पाटील”

ईश्वरपूर : ‘‘येत्या दोन दिवसांत राज्यपातळीवरील नेते शहरात येतील, आश्वासने देतील, त्यांना तुमच्या मतांशी फक्त देणे-घेणे आहे, समस्यांशी नाही. फक्त जयंत पाटलाचा पराभव करणे हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे,’’ अशी टीका आमदार जयंत पाटील यांनी केली..ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणूक प्रभाग दोन मधील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे, नगरसेवक पदाचे उमेदवार लता कुर्लेकर, डॉ. संग्राम पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते..Sangli Politics : “आटपाडीत भाजप-शिवसेनेची दमबाजी वाढली; संयुक्त आघाडीचाच विजय होणार - राजेंद्रअण्णा देशमुखांचा ठाम दावा!”.भगवान पाटील, प्रा. शामराव पाटील, अरुण कांबळे, मुनीर पटवेकर, शंकरराव चव्हाण, निवास पाटील, रोझा किणीकर, काँग्रेसचे राजेंद्र शिंदे, शाकीर तांबोळी, अॅड. आर. आर. पाटील, अॅड. आकिब जमादार, गणेश शेवाळे उपस्थित होते. .आमदार जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘आमचा उमेदवार सायंकाळी सातनंतर कधीही बंद पडणार नाही, याची आम्हाला खात्री आहे. काहींच्या काम करण्यासाठी मर्यादा असतात, पण यांना कोणतीही मर्यादा नाही. प्रभागात आमसभांचे आयोजन केले जाणार आहे. या सभेला नगराध्यक्ष, दोन नगरसेवक, पालिका मुख्याधिकारी आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.’’.Sangli Politics : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेची निवडणूक सज्ज! नियंत्रण कक्ष सुरू, ईव्हीएम तपासणीसह सर्व तयारी शंभर टक्के पूर्ण!.ते म्हणाले, ‘‘गेली ९ वर्षे झाली; अद्यापही त्यांना भुयारी गटार योजना पूर्ण करता आलेली नाही. अर्धवट कामामुळे नळाच्या पाण्याच्या वाहिन्यांना गळती लागली. त्यामुळे पाणी दूषित होऊन नागरिकांना अनेक रोगराईला सामोरे जावे लागले. .अनेक ठिकाणी आम्ही उभारलेली उद्याने त्यांना आवडली नसल्याने त्यांनी ती बंद करण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही विचलित होऊ नका. शहराचा विकास करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नसून, तुमचं मत घेणं एवढंच त्यांचं टार्गेट आहे.’’.आनंदराव मलगुंडे म्हणाले, ‘‘आमदार जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ‘दशपूर्ती’ हा जाहीरनामा ताकदीने राबवू. त्यांच्या माध्यमातूनच शहराचा विकास झालेला आहे, हे वास्तव आहे.’’.डॉ. संग्राम पाटील म्हणाले, ‘‘आपला परिसर हा शहराचा मलबार हिल आहे. आम्ही या भागाला उत्तम सेवा देण्याला प्राधान्य दिले आहे. शहरातील गुंठेवारीबाबत ठोस धोरण घेऊ.’’ यावेळी संजना पतंगे, रुपाली वाटेगावकर यांची भाषणे झाली. संदीप पाटील, प्रा. राजेंद्र कुरळपकर, तानाजी खराडे, अभिजित कुरळपकर, नीलिमा कुशिरे, रुपाली पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.