Jowar Price Hike : गोरगरिबांच्या ताटातील भाकरीही महागली; ज्वारीच्या दराने ओलांडली शंभरी, महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

बेळगाव : जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीने आधीच त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता ज्वारीच्या वाढत्या दराचाही फटका बसत (Low Jowar Production Triggers Price Rise) आहे. चांगल्या प्रतीच्या ज्वारीचा दर प्रतिकिलो ८० ते ११० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने गोरगरिबांची भाकरीही महागली आहे. त्यामुळे रोजच्या जेवणातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ज्वारीसाठी नागरिकांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत..भाजीपाला, खाद्यतेल, डाळी आणि अन्य किराणा साहित्याच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट आधीच कोलमडले आहे. त्यात आता ज्वारीच्या दराने शंभरी पार केल्याने आर्थिक अडचणीत आणखी भर पडली आहे. पूर्वी तुलनेने स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारी ज्वारी आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागली आहे..ग्रामीण भागासह शहरी कष्टकरी वर्गाच्या आहारात ज्वारीच्या भाकरीला विशेष महत्त्व आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये सकाळ आणि संध्याकाळच्या जेवणात ज्वारीची भाकरी असते. मात्र, दरवाढीमुळे महिन्याच्या अन्नधान्यावरील खर्चात मोठी वाढ होत आहे. विशेषतः रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, हातावर पोट असणारे कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना याचा अधिक फटका बसत आहे..Woman and Child Death : ऊसतोड मजुरांवर काळाचा घाला! 70 फूट खोल विहिरीत बुडून 25 वर्षीय आई आणि 2 वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू; सांगलीतील घटना.बाजारपेठेत ज्वारीच्या विविध प्रती उपलब्ध असल्या तरी चांगल्या दर्जाच्या ज्वारीसाठी प्रतिकिलो ११० रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागत आहेत. यंदा ज्वारीचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे दरवाढ झाल्याचे व्यापारीवर्गाचे म्हणणे आहे. एकीकडे उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसताना दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत असल्याने कुटुंबांना घरखर्चाचा ताळमेळ घालणे कठीण बनले आहे. महागाईचा परिणाम आता केवळ इतर वस्तूंपुरता मर्यादित न राहता रोजच्या भाकरीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे..अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत आहेत. त्यात ज्वारीच्या दरानेही शंभरी गाठल्याने गोरगरिबांची दोनवेळची भाकरी महाग झाली आहे. अन्नधान्याचे दर नियंत्रणात ठेवून गोरगरिबांना दिलासा द्यावा.-गीता पाटील, गृहिणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.