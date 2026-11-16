पश्चिम महाराष्ट्र

Jowar Price Hike : गोरगरिबांच्या ताटातील भाकरीही महागली; ज्वारीच्या दराने ओलांडली शंभरी, महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

Jowar Prices Reach Rs 110 Per Kg in Local Markets : ज्वारीच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने चांगल्या प्रतीची ज्वारी ८० ते ११० रुपये किलोवर पोहोचली आहे. कमी उत्पादनामुळे भाकरी महागली असून सर्वसामान्यांच्या घरखर्चात वाढ झाली आहे.
jowar price per kg in local market

jowar price per kg in local market

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बेळगाव : जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीने आधीच त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता ज्वारीच्या वाढत्या दराचाही फटका बसत (Low Jowar Production Triggers Price Rise) आहे. चांगल्या प्रतीच्या ज्वारीचा दर प्रतिकिलो ८० ते ११० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने गोरगरिबांची भाकरीही महागली आहे. त्यामुळे रोजच्या जेवणातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ज्वारीसाठी नागरिकांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

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