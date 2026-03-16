Spiritual Reflection : माझे अध्यात्म : ‘मैं तो तेरे पास रे... ’

देव असेल तर तो आपल्या बाहेर आहे, असे समजून आपण सर्व जण शोधत असतो. खरे तर योग्य ठिकाणी शोधल्यास तो एका क्षणात मिळेल. संत कबीर म्हणतात, 'मोंको कहाँ ढुंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे.'.नर्मदेच्या पाण्यात सतत राहूनही आतून कोरडेच असलेल्या, नर्मदेतील गोट्यासारखे आपण असतो. अनेक पोहोचलेल्या संत-सज्जनांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून हे सांगितले आहे, तरीही आपण आंधळेपणी शोधत फिरत असतो, हे मात्र खरे. .देवळात, प्रार्थना स्थळी, डोंगर-दऱ्यांत, हिमालयात, नदीच्या भव्य प्रपातात-उगमात, समुद्रात, जो कोणी आपल्याला सांगेल, 'इथे देव आहे,' ती प्रत्येक जागा आपण धुंडाळत असतो. पूजा-अर्चा, व्रतवैकल्ये, योग-याग-भक्ती, प्रवास-यात्रा या सर्व शोधाच्या पायऱ्या आहेत. .त्या-त्या वेळी त्याचे महत्त्व असेलच, पण सरतेशेवटी हा सर्व प्रवास आत्म्याचा शोध, चैतन्याशी जोडण्यासाठीचा असतो. संत कबीर म्हणतात, शेवटी हा सर्व प्रवास तुझ्यापाशीच येऊन थांबतो, कारण 'मैं तो तेरे पास रे.'.आपण चैतन्याचा एक भाग आहोत. बाहेर शोधत राहिलो तर आपण वर्तुळाच्या परिघावरच फिरत राहतो. पण सावध राहा, तो क्षण येतो, त्या क्षणी बेसावध राहू नका. जेव्हा ती स्वर-तार जुळणार आहे, आपण आपल्यालाच भेटणार आहोत आणि क्षणात सर्व साधणार आहे. .तरी शोध आंधळेपणी करू नकोस. जागृतीतून केलेला शोध, सजग राहून केलेले कर्म, योग, वैराग्य, तप, स्मरण, दर्शन हेच सहाय्य करणार आहे. 'खोजी होय तो तूरते मिली है', सतत 'खोजी- शोधक' राहणे महत्त्वाचे..दहा-वीस दगड मारले की अपघाताने एखादा आंबा पडतो, पण कोणता आंबा पडायचा, त्याच्यावर नेम धरून दगड मारला तर? प्रत्येकवेळी आंबा पडेल, विश्वास ठेवा! तुम्ही या चैतन्याचे भाग आहात आणि त्याच चैतन्याचा आविष्कार आहात, तर तुम्ही पण चैतन्यच आहात. .तेव्हा डोळसपणे जागरूक राहून स्वतःकडे पाहत राहा, शोधत राहा, आपल्यातील राम शोधण्याचा हा प्रवास आनंददायी, सुखाचा आणि अंतिमतः कोणत्याही क्षणी पूर्णत्वास जाणार आहे, हा विश्वास ठेवा..समर्थ रामदास यांचे 'मनाचे श्लोक' ही अध्यात्माची पूर्व तयारी आहे. मन भरकटणे थांबले की आतला प्रवास सुरू होतो. मनमानी थांबबण्यास प्रयत्न करावे लागतात. माझी ही तयारी सद्गुरूंनी कोविड काळात करवून घेतली. आता हा प्रवास सुरू आहे..कोल्हापूरच्या श्री मुंगळे महाराजांचे 'दास म्हणे' हे दासबोधावरील पुस्तक आणि संत कबीराचे दोहे यांच्या अभ्यासातून मला दिशा सापडली. आध्यात्मिक प्रवास सुरू झाला. काही न ठरवता, कुठे पोहोचायचे नाही आणि काही मिळवायचे नाही, असा हा प्रवास खूप सुंदर आणि आनंददायी आहे..मनाची शते ऐकता दोष जाती । मतिमंद ते साधना योग्य होती॥चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी ।म्हणे दास विश्वासता मुक्ति भोगी ॥याची साक्षात् अनुभूती म्हणजेच माझे अध्यात्म. - श्री समर्थ!