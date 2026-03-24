Karad News : ड्रंक अँड ड्राईव्हचा थरार; कऱ्हाडात भरधाव कारने दोघांना उडवले, नागरिकांचा संताप

ड्रंक अँड ड्राईव्हचा थरार; कऱ्हाडात भरधाव कारने दोघांना उडवले, नागरिकांचा संताप
Drunk Driving Creates Panic in Karad

Drunk Driving Creates Panic in Karad

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड ः शहरात काल मध्यरात्रीच्या सुमारास ड्रंक अँड ड्राईव्ह थरार शहरवासीयांनी अनुभवला. शेवाळवाडी-उंडाळे येथील मद्यपी चालकाने भरगाव वेगात कार चालून माजी नगरसेवकासह दोघांना उडवले. नागरीकांनी पाठलाग करून व्हॅन अडवली. तसेच चालकाला बेदम चोप देत गाडी उलटवून तोडफोड केली. जखमी माजी नगरसेवकावर पुण्यातील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तर जखमी महिलेवर कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सिध्दार्थ महादेव थोरवडे (रा. बुधवार पेठ,कऱ्हाड) आणि सुरय्या इब्राहिम शिकलगार (रा. मंगळवार पेठ कऱ्हाड) अशी दोन्ही जखमींची नावे असुन अक्षय संभाजी शेवाळे (शेवाळेवाडी-उंडाळे) असे मद्यपी चालकाचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगीतले.

