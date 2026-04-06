Maharashtra Railway News : कऱ्हाड-कडेगाव-पंढरपूर रेल्वेमार्गाचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार? 15 वर्षांपासून केवळ आश्वासनांचा पाऊस, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे दुर्लक्ष!

कडेगाव : जिल्ह्यातील कडेगाव, खानापूर, जत, आटपाडीसह दुष्काळी भागातील विकासाला चालना मिळावी, पंढरपूरला जाण्यासाठी वारकऱ्यांची सोय व्हावी, यासाठी कऱ्हाड-कडेगाव-पंढरपूर रेल्वेमार्गाची (Karad Kadegaon Pandharpur Railway) मागणी गेल्या पंधरा वर्षांपासून होत आहे. या मार्गाबाबत केवळ पोकळ आश्वासनेच दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात याकडे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून मात्र दुर्लक्षच होत आहे..कऱ्हाड-कडेगाव-पंढरपूर हा १४० किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग झाला, तर कडेगावसह दुष्काळी पट्ट्यातील तालुक्याच्या विकासाला मोठी चालना तर मिळणार आहे. याशिवाय येथे पिकणाऱ्या द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, ड्रॅगन फ्रुट आदी फळपिकांसह भाजीपाला शहरातील बाजारपेठेत पाठवण्याची चांगली सोय होणार आहे..याशिवाय माल वाहतुकीसह अन्य विकासात्मक बाबींना चांगला उपयोग होणार आहे. या रेल्वेमार्गामुळे छोटे-मोठे व्यवसाय वाढून नव्या बाजारपेठा विकसित होण्यास मदतही होणार आहे. तसेच आर्थिक उलाढाल, रोजगारवाढीलाही चालना मिळणार आहे. रेल्वेमार्गावर होणाऱ्या रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात जागांचा व्यावसायिक विकास होईल. त्यांच्या किमती वाढून येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. साहजिकच या रेल्वेमार्गातून दुष्काळी पट्ट्यात विकासाला मोठी चालना मिळू शकते..कडेगावसह अन्य तालुक्यांतील नागरिकांच्या व भाविकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने कऱ्हाड-कडेगाव-पंढरपूर रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली होती. परंतु अद्याप सर्वेक्षण का झाले नाही, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. त्यानंतर आता केंद्रात भाजपची तिसऱ्यांदा निर्विवाद सत्ता आली. मात्र अद्यापही या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण झालेले नाही..तेव्हा, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने याबाबत तत्काळ कार्यवाही करून कऱ्हाड-कडेगाव-पंढरपूर या रेल्वेमार्गाची मागणी पूर्ण कशी होईल, यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी येथील नागरिकांतून जोर धरू लागली आहे..'अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद व्हावी'केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने कऱ्हाड-कडेगाव-पंढरपूर या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम लवकर पूर्ण करून आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत भरघोस निधीची तरतूद करावी, या रेल्वेमार्गाचे काम मार्गी लावावे, अशी मागणी होत आहे.