पश्चिम महाराष्ट्र

Karad Ratnagiri Highway Accident : कराड-रत्नागिरी महामार्गावर काळीज पिळवटून टाकणारा अपघात; 5 वर्षांच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू, चार विद्यार्थी गंभीर

Karad Ratnagiri highway accident : शिराळ्यातील आटुगडेवाडी येथे कराड-रत्नागिरी महामार्गावर शाळकरी मुलांना घेऊन जाणाऱ्या गाडीला अपघात झाला. यात पाच वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाला असून चार विद्यार्थी जखमी झाले.
Karad Ratnagiri highway school vehicle accident

Karad Ratnagiri highway school vehicle accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोकरूड : कराड-रत्नागिरी राज्य महामार्गावर आटुगडेवाडी (मेणी, ता. शिराळा) येथे शाळकरी मुलांना घेऊन जाणाऱ्या गाडीला काल सकाळी नऊच्या सुमारास अपघात (Karad Ratnagiri highway school vehicle accident) झाला. यात श्रीशा श्रीनाथ इंगळे (वय ५, रा. मेणी) ही चिमुकली जागीच ठार झाली; तर चार विद्यार्थी जखमी झाले.

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