Sangli Kavalapur Airport : सांगलीतील विमानतळाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणार : विमान मंत्री मुरलीधर मोहोळ

Murlidhar Mohol Sangli : सांगलीसाठी सोयीचे कवलापूर येथील विमानतळ व्हावे यासाठी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे. राज्य सरकारकडूनही याबाबतचा पाठपुरावा सुरू आहे. राज्याकडून याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर तातडीने काम सुरू करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून हे विमानतळाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज मिरजेत दिले..संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारिता, सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील यशस्वितांचा पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले, कवलापूर येथे विमानतळ व्हावे यासाठी लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या विमानतळासाठी आवश्यक असलेली जागा राज्य सरकारने दिल्यानंतर पुढील काम सुरू होणार आहे. याबाबत नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा झाली आहे..पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही याबाबत पाठपुरावा केला आहे. सध्या कोणाच्या ताब्यात ही जागा आहे याबाबतचे सोपस्कार पूर्ण करून आवश्यकता असलेली जादा जागा देण्यासाठी नियोजन करावे लागणार आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर राज्य शासनाकडून केंद्राला प्रस्ताव येईल. यानंतर आमच्या विभागाची टीम याठिकाणी भेट देऊन पाहणी करेल. यात जागा पुरेशी आहे का यासह इतर पाहणी करून अहवाल दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास कोणतीही अडचण नाही. आमच्या विभागाकडून कार्यवाहीसाठी कोणतीही दिरंगाई लागणार नाही. वेगाने काम पूर्ण करण्याचे नियोजन असणार आहे..Pune Kolhapur Highway accident : पुणे -कोल्हापूर महामार्गावर भीषण अपघात, पत्नी जागीच ठार तर पती गंभीर.सांगली शहराच्या सुनियोजित विकासाचे मॉडेल बनवण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व ते सहकार्य महापालिकेला करणार आहे. महापौ धीरज सूर्यवंशी यांनी याबाबतच्या मागण्या केल्या आहेत. ड वर्ग महानगरपालिकेसाठी आवश्यक सुविधा देण्यासाठी केंद्र पातळीवरून हवी ती मदत करणार असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी अंबाबाई तालिम संस्थेचे अध्यक्ष संजय भोकरे, सिद्धार्थ भोकरे उपस्थित होते..'डीजीसीए'चा अद्याप अहवाल नाही'व्हीएसआर फ्लाईंग क्लब' बेकायदेशीर आहे का, या प्रश्नावर बोलताना राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, 'कोण काही बोलत असेल त्याला अर्थ नाही. जी घटना घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्याचे लोकप्रिय नेते आपण गमावले आहेत. संबंधित फ्लाईंग क्लब हा जुना आहे. त्यांची सुविधा सतत्याने सुरू होती. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए)चा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.'.