पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmers Scam : कवठेमहांकाळच्या तीन शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची फसवणूक; आंध्रच्या व्यापाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल

Grape Fraud : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादकांना मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. “एका महिन्यात पैसे देतो” या आश्वासनावर लाखो रुपयांचा द्राक्षमाल व्यापाऱ्यांना दिल्यानंतर तब्बल साडेचौदा लाखांची रक्कम थकीत राहिली.
₹14.5 lakh fraud by Andhra traders

₹14.5 lakh fraud by Andhra traders

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कवठेमहांकाळ : द्राक्षमाल खरेदी करून एका महिन्यात पैसे देतो, असे सांगून आंध्र प्रदेशातील व्यापाऱ्यांनी साडेचौदा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल झाली.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
Grapes
scam
Paschim maharashtra
Farmer crop Crisis
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.