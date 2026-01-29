पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : स्थानिक नेते, युवा चेहरे आणि मातब्बर उमेदवार मैदानात; कवठेमहांकाळ राजकारण तापले

Grassroot campaign strategy : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमुळे ढालगाव गटात राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली,नागज गणातील कमी मतांच्या इतिहासामुळे यावेळी प्रत्येक मत महत्त्वाचे ठरणार.
Candidates meeting voters and holding campaign meetings

sakal

दीपक सूर्यवंशीसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढालगाव : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ढालगाव जिल्हा परिषद गट, तसेच ढालगाव व नागज पंचायत समिती गणांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यासह सर्व प्रमुख पक्षांचे उमेदवार रिंगणात उतरले असून निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

