Sangli ZP : स्थानिक नेते, युवा चेहरे आणि मातब्बर उमेदवार मैदानात; कवठेमहांकाळ राजकारण तापले

ढालगाव : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ढालगाव जिल्हा परिषद गट, तसेच ढालगाव व नागज पंचायत समिती गणांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यासह सर्व प्रमुख पक्षांचे उमेदवार रिंगणात उतरले असून निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे दिसत आहेत..ढालगाव गटात यावेळी काट्याची लढत होणार असल्याचा अंदाज राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे. ढालगाव जिल्हा परिषद गट व दोन्ही पंचायत समिती गणांमध्ये आमदार रोहित पाटील यांच्या नेतृत्वातील गट, माजी राज्य मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी खासदार संजय पाटील, जनसुराज्य पक्षाच्या अनिता सगरे, तसेच भाजप महायुतीचे उमेदवार आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. .Sangli Jat Politics : महिला आरक्षणामुळे जाडरबोबलाद गटात राजकीय तापमान वाढले; सर्वच उमेदवार मैदानात आक्रमक.दोन्ही बाजूंनी ताकदवान आणि ओळखीचे चेहरे उतरवण्यात आल्याने प्रचाराला वेग आला असून मतदारांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (शरदचंद्र पवार पक्ष) ढालगाव जिल्हा परिषद गटासाठी दिवंगत चंद्रकांत हाक्के यांचे चिरंजीव आणि पंचायत समितीचे माजी सभापती विकास हाक्के यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. .हाक्के कुटुंबीयांचे या मतदारसंघात पूर्वीपासून राजकीय वजन राहिले असून एकदा चंद्रकांत हाक्के आणि एकदा माजी महिला व बालकल्याण सभापती राधाबाई हाक्के यांनी निवडणूक जिंकली आहे. मात्र चंद्रकांत हाक्के यांच्या निधनानंतरची ही पहिली निवडणूक असल्याने नव्याने समीकरणे जुळवून घ्यावी लागणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे..Sangli ZP : पलूसमध्ये काँग्रेस-भाजप थेट रणसंग्राम; सत्ता टिकवायची की पराभव धुवायचा, प्रतिष्ठेची लढत.ढालगाव पंचायत समिती गणात शरद पवार गटाकडून माजी सरपंच दिवंगत सुबराव घागरे यांचे चिरंजीव रविराज घागरे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. रविराज घागरे यांच्या मातोश्री यापूर्वी पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आल्या होत्या. नागज पंचायत समिती गणात तिसंगी परिसरातील स्थानिक नेते वामन कदम यांना उमेदवारी देण्यात आली असून युवावर्गात त्यांचा संपर्क असल्याचे बोलले जात आहे..विरोधी गटाकडून ढालगाव जिल्हा परिषद गटासाठी सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान उपसभापती रावसाहेब पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ते माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजाराम पाटील यांचे सुपुत्र असून त्यांना राजकीय अभ्यास आणि संघटनात्मक अनुभव असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे. .ढालगाव पंचायत समिती गणात सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक ईश्वर तुकाराम पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. नागज गणात पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अनिल शिंदे यांना रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. नागज पंचायत समिती गणाचा निकाल यापूर्वी अनेकदा अत्यल्प मतांनी लागलेला आहे. .काही निवडणुकांत शंभरच्या आत मतांनी उमेदवार विजयी ठरले आहेत. त्यामुळे यावेळीही नागज गावाची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सर्वच उमेदवार नागजवर विशेष लक्ष केंद्रित करत असल्याचे चित्र आहे..एकंदरीत, ढालगाव जिल्हा परिषद गट, ढालगाव व नागज पंचायत समिती गणांमध्ये दोन्ही बाजूंनी मातब्बर उमेदवार उभे ठाकले आहेत. सर्व उमेदवार प्रचारात सक्रिय असून घरोघरी भेटीगाठी, बैठका आणि संपर्क वाढवण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळे ढालगाव गटात यावेळी अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता आहे..ढालगाव गट हा पूर्वीपासून संवेदनशील मानला जात असून आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट झाल्याने समीकरणे बदलली आहेत. आमदार रोहित पाटील यांचा गट स्वतंत्रपणे लढत देत असून अजित पवार गटाला भाजप, जनसुराज्य पक्ष व इतर मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळाल्याने निवडणूक अधिकच रंगतदार होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे..दरम्यान, ढालगाव जिल्हा परिषद गटात शिंदे सेनेकडून राहुल फोंडे, ढालगाव पंचायत समिती गणात दादासाहेब नरळे, तर नागज गणात शंकर शिंदे (शिंदे सेना) यांनी आपले नशीब आजमावले आहे. नागज गणात ऋतुराज पवार आणि जीवन पोळ हे अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले असून तेही निकालावर प्रभाव टाकू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.