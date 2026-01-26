Sangli ZP PS : कवठेमहांकाळच्या राजकारणाला कलाटणी! राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत

कवठेमहांकाळ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकींमुळे तालुक्याच्या राजकीय पटलावर नवीन राजकीय समीकरणे उदयाला आली आहेत. तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक काही ठिकाणी दुरंगी, काही ठिकाणी तिरंगी होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या राजकारणात कोण सरस ठरणार हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल..कवठेमहांकाळ तालुक्यात चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गण आहेत. गतवेळी झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत माजी आमदार सुमन पाटील, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी एकत्रित येत निवडणूक लढवली होती. .Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी.त्या निवडणुकीत चारही जिल्हा परिषद गट आणि सात पंचायत समिती जागावर विजय मिळवला होता. एका जागेवर माजी खासदार संजय पाटील गटाने बाजी मारली होती. सध्या तालुक्यात जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत नवीन राजकीय समीकरणे तयार झाली आहेत. .एकीकडे राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गट) चे आमदार रोहित पाटील यांनी पक्षाचे स्वतंत्र उमेदवार देत स्वबळाचा नारा दिला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) नेही जोरदार तयारी केली असून, घड्याळ चिन्हाच्या पक्षावर उमेदवार दिले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी असा सामना होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Gokul : गोकुळ ते जिल्हा परिषद! विश्वास पाटील यांच्या शिवसेना प्रवेशाने कोल्हापुरात राजकीय भूकंप.माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी खासदार संजयकाका पाटील, महाकाली कारखान्याच्या अध्यक्षा अनिता सगरे व भाजपचे तालुकाध्यक्ष उदय भोसले एकत्रित येत निवडणूक लढविणार असल्याचे चित्र सध्या दिसते आहे. तरीही याबाबतचे अधिकृत चित्र मंगळवारी स्पष्ट होईल. .तालुक्यात संदीप गिड्डे-पाटील यांनी जिल्हा विकास आघाडी निर्माण करत तालुक्यातील ११ जागेवर उमेदवार दिले आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेसनेही काही ठिकाणी उमेदवार दिले आहेत. काँग्रेस येथे नव्याने पक्ष बांधणीचा विचार करताना दिसत आहे..शिवसेना (उबाठा), शिवसेना (शिंदे गट), वंचित बहुजन आघाडी, आरपीआय याही पक्षांनी तालुक्यात काही जिल्हा परिषद गटात उमेदवारी दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत जोरदार चुरस होण्याची शक्यता आहे. .निवडणुकीमुळे गावपातळीवर राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहे. गावातून आपल्या उमेदवाराला मताधिक्य देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी तयारी सुरू केली आहे. सर्वच पक्षांचे गाव पातळीवर गट असल्याने गटाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीचे तयारी सुरू केली आहे. नव्या जुन्या चेहऱ्यांना संधी....विकास हाक्के राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाकडून ढालगाव गटातून लढताहेत. तेथे अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे रावसाहेब पाटील हे त्यांना आव्हान देताहेत.दादासाहेब कोळेकर कुची गटातून लढताहेत. तेथे अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे इंद्रजित कोळेकर हे त्यांना आव्हान देताहेत. .देशिंग गटातून रागिनी पाटील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षातून, तर अजित पवार गटातून सुजाता पाटील यांची उमेदवारी आहे. हे दोन्ही नवे चेहरे आहेत. शरद पवार राष्ट्रवादीकडून संजय बनसोडे त्यांना आव्हान देत आहेत. याच गटातून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतून चंद्रकांत लोंढे हे अनुभवी खेळाडू मैदानात आहेत. रांजणी गटातून काँग्रेसकडून अजित बनसोडे यांना मैदानात उतरविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.