पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP PS : कवठेमहांकाळच्या राजकारणाला कलाटणी! राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत

Kavathemahankal Elections : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकींनी संपूर्ण राजकीय वातावरण तापले आहे. बदलत्या आघाड्या, राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्ष.
गोरख चव्हाणसकाळ वृत्तसेवा
कवठेमहांकाळ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकींमुळे तालुक्याच्या राजकीय पटलावर नवीन राजकीय समीकरणे उदयाला आली आहेत. तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक काही ठिकाणी दुरंगी, काही ठिकाणी तिरंगी होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या राजकारणात कोण सरस ठरणार हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.

