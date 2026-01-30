Sangli Farmer : मावा, तांबेरा, धुकं, थंडी यांचा ज्वारी उत्पादनावर फटका; शेतीचे नुकसान, जिल्ह्याचे शेतकरी संकटात

ढालगाव : कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या पूर्व भागात ज्वारी पिकावर मावा व तुडतुडे, तसेच तांबेरा पडल्याने उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. ज्वारी, कडबाही खराब झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..रब्बी हंगामातील महत्त्वाचे पीक म्हणून ज्वारीकडे पाहिले जाते. वर्षभर पुरेल एवढे धान्य व सुका व हक्काचा चारा उपलब्ध होत असल्याने जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न काही अंशी सुटला जातो. त्यामुळे शेतकरी रब्बी हंगामात हमखास ज्वारी पिके घेत असतात, मात्र रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीला ऑक्टोबर महिन्यात लवकर पाऊस थांबला नसल्याने शेतात वाफसा येण्यास बराच कालावधी लागला. .परिणामी वारीची पेरणी उशिरा झाली. काही शेतकऱ्यांनी पेरणी करून पाणी सोडून उगवण केली. सुरुवातीच्या टप्प्यात उगवण चांगली झाली, वाढही झाली, परंतु नोव्हेंबर महिन्यात थंडीचा जोरदार कडाका वाढला..Belgaum Farmer : अवकाळी पावसाचा कहर! बेळगाव तालुक्यात ज्वारी भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे स्वप्न मोडीत .धुक्याचे प्रमाणही जास्त असल्याने ज्वारीवर मावा, तुडतुडे पडल्याने शेतातील संपूर्ण पिके काळ्या रंगाची झाली. त्यातच भर म्हणून तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामध्ये पिकांची वाढ खुंटली, कणसे येण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. .अशा कारणांमुळे यावर्षी ज्वारीचे उत्पादन घटणार असल्याने ज्वारीचे दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय हक्काचा सुकलेला चारा खराब झाल्याने टंचाई जाणवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उसाचे क्षेत्र वाढले. .Kolhapur Sugarcane : ओढून द्या, तोडून द्या तरी टनाला १०० द्या! ऊस तोडकऱ्यांच्या हट्टामुळे कसबा बीडमधील शेतकरी अडचणीत.म्हैसाळ व टेंभू योजनांचे पाणी फिरल्याने उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे ज्वारी लागवड क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. परिणामी वाळलेल्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात जनावरांना चारा टाकण्याची अडचण येत नाही, मात्र पावसाळी दिवसात वाळलेला चारा हमखास उपयोगी पडतो म्हणून शेतकरी आवर्जून ज्वारी पिकाची लागवड करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.