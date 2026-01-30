पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : मावा, तांबेरा, धुकं, थंडी यांचा ज्वारी उत्पादनावर फटका; शेतीचे नुकसान, जिल्ह्याचे शेतकरी संकटात

Jowar Crop Disease : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ज्वारी पिकावर मावा, तुडतुडे आणि तांबेरा रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. हवामानातील बदल, उशिरा पेरणी आणि धुक्याच्या वातावरणामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे.
Aphid and fungal disease affecting jowar crop in Kavthemahankal farms.

सकाळ वृत्तसेवा
ढालगाव : कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या पूर्व भागात ज्वारी पिकावर मावा व तुडतुडे, तसेच तांबेरा पडल्याने उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. ज्वारी, कडबाही खराब झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

