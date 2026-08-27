Mhaisal Canal Accident : कवठेमहांकाळमध्ये दुर्दैवी घटना! म्हैसाळ योजनेच्या कालव्यात कार कोसळून तरुण गेला वाहून; रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम सुरू

कवठेमहांकाळ : शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या झुरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील हद्दीत म्हैसाळ योजनेच्या कालव्यात चारचाकी कोसळल्याने तरुण वाहून (Mhaisal canal accident in Kavthemahankal) गेला. ही घटना मंगळवारी (ता. २५) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. प्रसाद जाधव (वय ३५, कवठेमहांकाळ) असे वाहून गेलेल्या तरुणाचे नाव आहे. दरम्यान, काल उशिरापर्यंत स्पेशल रेस्क्यू फोर्स तरुणाचा शोध घेत होती. झुरेवाडीजवळ घडलेल्या एका दुर्घटनेने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. .मिळालेली माहिती अशी, की झुरेवाडी हद्दीत म्हैसाळ योजनेचा मुख्य कालवा आहे. प्रसाद कवठेमहांकाळकडे येण्यासाठी चारचाकीतून निघाला असता कालव्यात त्याची चारचाकी कोसळली. चारचाकी पाण्यात पडल्याने तो बाहेर आल्याचे काही स्थानिकांनी सांगितले. मात्र, कालव्यातील पाण्याचा प्रवाह मोठा असल्याने तो वाहून गेला..Nipani Tavandi Ghat Case : राष्ट्रीय महामार्गावरील तवंदी घाटाजवळ दगडाने ठेचून गडहिंग्लज साखर कारखान्यातील कर्मचाऱ्याचा खून; महमदवर धारदार शस्रानेही हल्ला.तरुणाचा शोध घेण्यासाठी स्पेशल रिस्क्यू फोर्सचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. बुधवारी (ता. २६) रात्री उशिरा शोध घेण्याचे काम सुरू होते. कालव्याच्या प्रवाहात शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे. सध्या पाण्याचा प्रवाह कमी करण्यात आला आहे. स्पेशल रेस्क्यू फोर्स आपत्कालीन पथक आपत्ती व्यवस्थापन कैलास वडर, महेश गव्हाणे, सागर जाधव, लहू घोरपडे, ईर्शाद कवठेकर यांनी शोधमोहीम सुरू ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.