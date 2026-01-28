पश्चिम महाराष्ट्र
Khanapur ZP :३२ उमेदवार रिंगणात; खानापूर जिल्हा परिषद निवडणूक ठरणार शिवसेना-भाजपची कसोटी
Shiv Sena vs BJP Battle : खानापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे चित्र अर्ज छाननी आणि माघारीनंतर स्पष्ट झाले असून, आता या निवडणुकीत दुरंगी, तिरंगी आणि बहुरंगी लढती रंगणार आहेत.
विटा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी छाननीत ६६ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले होते. आज ३४ जणांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले, तर ३२ उमेदवार अर्ज राहिले. त्यात जिल्हा परिषदेसाठी १५, तर पंचायत समितीसाठी १७ असे ३२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे आहेत.