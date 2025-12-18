पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक

Khanbhag Ward 16 : उमेदवार निवडीचा पेच; भाजप आणि काँग्रेस दोन्हींसमोर कसोटी आरक्षणामुळे वाढले गुंतागुंतीचे समीकरण; प्रत्येक निर्णय ठरणार निर्णायक, बंडखोर आणि अपक्षांची शक्यता; खणभागातील लढत अधिक रंगतदार
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : गावठाण परिसराचा भाग असलेला, अठरापगड जाती-जमातींचा आणि उच्चांकी २७ हजारांवर लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक १६ अर्थात खणभागात नेहमीच तुल्यबळ लढती राहिल्या आहेत.

