Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक

सांगली : गावठाण परिसराचा भाग असलेला, अठरापगड जाती-जमातींचा आणि उच्चांकी २७ हजारांवर लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक १६ अर्थात खणभागात नेहमीच तुल्यबळ लढती राहिल्या आहेत. .भाजपने गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या पारंपरिक प्राबल्याला आव्हान देत यश मिळवले आहे. गत वेळी दोन-दोन असा बरोबरीचा सामना झाला होता. यावेळी काँग्रेसमधील मदन पाटील गट भाजपमध्ये गेल्याने भाजपसमोर उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान आहे. .Pimpalgaon Baswant Election : पिंपळगाव बसवंतमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी ‘काँटे की टक्कर’! इंजिनिअर विरुद्ध डॉक्टर, तिरंगी सामन्याने वाढवली राजकीय उत्सुकता.गत वेळचे भाजप नगरसेवक सुजित राऊत आणि काँग्रेसचे उत्तम साखळकर यांच्यापैकी एकाची निवड, ही भाजपसाठी कठीण परीक्षा असणार आहे. खुला, महिला सर्वसाधारण, ओबीसी सर्वसाधारण आणि ओबीसी महिला असे इथले आरक्षण आहे. .काँग्रेस आणि भाजपातील उमेदवार निवड किती अचूक होईल, यावर इथला निकाल ठरेल. यावेळी भाजपकडून विद्यमान राऊत आणि साखळकर असे दोघेही तुल्यबळ इच्छुक आहेत. राऊत काहीसे जुने, तर साखळकर नवभाजपवादी. .Jalgaon Election : भाजपची कसोटी: तिकीट न मिळाल्यास इच्छुकांची दुसऱ्या पक्षातून लढण्याची तयारी; राजकीय समीकरणे फिरणार.जयश्रीताईंचे समर्थक. भाजपात येताच साखळकर यांनी आमदार गाडगीळांना सोबत घेत कार्यक्रमांचा सपाटा लावला. आता गाडगीळ आपले वजन कोणाच्या पारड्यात टाकतात, यावर ते ठरेल. एक निश्चित की साखळकर हे लढणार. .इथे या दोघांच्या पैकी एकाच्या कुटुंबातील महिला सदस्याला उमेदवारी द्यायचा पर्याय भाजपकडे नाही. कारण इथे महिला खुला जागेवर विद्यमान सदस्या स्वाती शिंदे यांना उमेदवारी द्यावी लागेल. त्यांना डावलणे पक्षाला शक्य नाही..राऊत यांच्या मातोश्री सुनंदा या देखील पूर्वी सभागृहात होत्या. हा गुंता सोडवण्यात श्रेष्ठींना किती यश मिळते, यावर बऱ्याच उलथापालथी ठरणार आहेत. या जागेवर काँग्रेसकडून आमदार विश्वजित कदम यांचे समर्थक मयूर पाटील दावेदार आहेत. .संधी मिळाली तर सध्या ठाकरे शिवसेनेत असलेले दिगंबर जाधव यांचे पुतणे रणजित जाधव इथून लढू शकतात. तूर्त ते अपक्ष लढणारच, असे सांगत आहेत. ओबीसी खुला आणि ओबीसी महिला अशा अन्य दोन जागा आहेत..इथे स्वतःला किंवा पत्नीला उमेदवारी मिळावी, यासाठी दोन्ही पक्षांतून इच्छुकांची मांदियाळी आहे. भाजपमधून बिपिन कदम, अमोल गवळी, गजानन हुलवाने, युनूस महात, प्रकाश बन्ने, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतून तौफिक शिकलगार, राजेश नाईक, सागर घोडके, उमर गवंडी, असिफ बावा, आयुब बारगीर, शुभांगी साळुंखे असे इच्छुक आहेत..यापैकी गत सभागृहातील काँग्रेसचे सदस्य तौफिक हारुण शिकलगार पुन्हा इच्छुक आहेत. त्यांची काँग्रेसनिष्ठा पाहता ते ओबीसी प्रवर्गातील काँग्रेसचे प्रबळ दावेदार असतील. काँग्रेसमध्येही गुंताखुला महिला जागेवर इथून पूर्वी दिगंबर जाधव यांच्या पत्नी पद्मिनीदेवी विजयी झाल्या आहेत. .त्या सोबत आल्या तर काँग्रेससाठी जमेची बाजू ठरू शकते, मात्र त्यासाठी पाच वर्षे तयारी करीत असलेल्या दिगंबर जाधव यांचे पुतणे रणजित यांना माघार घ्यावी लागेल. त्यांना काँग्रेसने उमेदवारी द्यायचे ठरवले तर मयूर पाटील यांना डावलावे लागेल. .एकूण, भाजप्रमाणे काँग्रेससमोर इथे उमेदवारीचा गुंता आहे. भाजपने डावलले तर साखळकर किंवा राऊत यांच्यावर काँग्रेसचा डोळा राहील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.