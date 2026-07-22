Bullock Cart Racing : 'किंग' ठरला सांगलीचा खिलार! बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठताच खोंडांची तुफान क्रेझ; लाख-दीड लाखाचा खोंड विकला जातोय 8 लाखांत

सांगली/आटपाडी : बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठल्यानंतर शेतकरी बैलगाड्यांच्या खडखडाटाने ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा खिलार गोवंशाच्या जपणुकीकडे वळत आहेत. दुष्काळ, चाऱ्याची टंचाई आणि शर्यतींवरील बंदीमुळे संकटात सापडलेला देशी गोवंश दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचा आणि आर्थिक उभारीचा नवा मार्ग ठरत आहे. दर्दी पशुपालकांकडून त्यांच्या जपणुकीकडे लक्ष दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांचा बाजारातील दरही वधारला आहे. ‘खिलार’ ही सांगली जिल्ह्याची खास ओळख असलेला बैल ‘किंग’ (Sangli Khillar bull price) ठरतोय..माणदेशासह दुष्काळी पट्ट्यात खिलारीचे महत्त्व आता केवळ परंपरेपुरते उरलेले नाही. बदलत्या अर्थकारणात वर्ष-दीड वर्षाच्या दर्जेदार खोंडांच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना थेट ५० ते ६० हजार रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळत आहे. शर्यतीची आवड असलेले शौकीन लाख-दीड लाखाला खोंड खरेदी करून त्याला प्रशिक्षण देतात..काही शर्यती जिंकल्यानंतर याच बैलांची किंमत ४ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते. केवळ खोंडच नव्हे, तर खिलार गायींना आता चांगला भाव मिळू लागला आहे. लाखांची बोली, सेंद्रिय शेतीत शेण-गोमूत्राला वाढती मागणी आणि कमी खर्चात तग धरणारी शरीरयष्टी यामुळे दुष्काळी भागातील तरुणांसाठी खिलार गोपालन फायदेशीर आणि विश्वासार्ह शेतीपूरक व्यवसाय बनला आहे..Mottled Wood Owl : लालसर डोळे, अंगावर राखाडी-पांढऱ्या रंगांचे ठिपके अन् झाडांच्या खोडात लपणारा पक्षी! भुदरगडच्या जंगलात आढळले दुर्मीळ 'रक्तलोचन' घुबड.प्रमुख खिलार पट्टासांगोला (जुनोनी) येथे राज्यातील प्रमुख खिलार पैदास केंद्र आहे. याशिवाय सांगली (आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ), सातारा (माण, खटाव), सोलापूर (सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस), पुणे (इंदापूर), अहिल्यानगर व कोल्हापूरच्या काही भागांत दर्दी पशुपालकांकडून संगोपन.खिलारची वैशिष्ट्येमजबूत, पिळदार आणि अत्यंत आकर्षक शरीरपांढरा, राखाडी किंवा चंदेरी रंगाचे रुबाबदार बैललांब, टोकदार व वरच्या दिशेने वळलेली शिंगेउष्ण हवामानात-कमी चाऱ्यावर जगण्याची क्षमता.New Monkey Species : गुलाबी-नारंगी ओठ अन् काळे केस! आफ्रिकेच्या घनदाट जंगलात सापडली माकडाची अतिशय दुर्मिळ प्रजाती, पाहा PHOTO.आमच्या तीन पिढ्यांपासून जातिवंत खिलारांची जपणूक केली जात होती. आम्ही अगदी लाखापासून पाच, दहा, पंधरा लाखांपर्यंत खोडांची विक्री केली आहे. शर्यती सुरू झाल्याने मागणी आणि किमतीही वाढल्या. प्रजननासाठी वळूंनाही आता मागणी वाढली आहे. खिलारला चांगले दिवस येत आहेत.-प्रताप जाधव, आटपाडीआमच्याकडे चाळीसहून अधिक देशी खिलार गायी आहेत. सुरुवातीला पाच-सात वर्षे पदरमोड करावी लागली. आता मात्र गोमूत्र, शेण आणि चांगल्या वंशाच्या खोंडांच्या विक्रीतून खर्च भागून चांगले उत्पन्न मिळत आहे.-ओंकार गायकवाड, खिलार पशुपालक, आटपाडी.केवळ शर्यतींसाठी नव्हे, तर शेती, वाहतूक, दूध उत्पादन आणि सेंद्रिय शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन खिलार गोवंशाचे शास्त्रीय संवर्धन करणे आवश्यक आहे. कृत्रिम रेतन, उत्कृष्ट वंशावळ जतन, माहिती संकलन आणि जिल्हास्तरीय खिलार संवर्धन संस्था व्हाव्यात.-डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, निवृत्त साहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन विभागबैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. अखेर चार वर्षांपूर्वी शर्यतींना पुन्हा परवानगी मिळाली. त्यामुळे दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळाला. आता केवळ खोंडांनाच नव्हे, तर खिलार गायींनाही चांगला भाव मिळतोय. देशी गोवंशाच्या दुधाबाबतही जागृती होत आहे.-रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.