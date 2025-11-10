Sangli Crime : शिवीगाळ केल्याच्या रागातून मित्राचा खून; दीड तासात हल्लेखोर जेरबंद

सांगली - शिवीगाळ केल्याच्या रागातून दोघांनी आपल्याच मित्राचा मध्यरात्रीच्या सुमारास धारदार शस्त्राने डोक्यात वार करून निर्घृण खून केल्याची खळबळजनक घटना सांगलीत घडली. अमीर रावसाहेब कन्नुरे (वय-३३, रा. हनुमाननगर, पहिली गल्ली, सांगली) असे मयत तरुणाचे नाव आहे. घटनेनंतर अवघ्या दीड तासात विश्रामबाग पोलिसांनी दोघा हल्लेखोरांना जेरबंद केले. या प्रकरणी अमीर कन्नुरे याचा भाऊ याने विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..या खून प्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी हल्लेखोर मलिक ऊर्फ मलक्या दस्तगीर मुलाणी (वय-२८, रा. वखारभाग), निशांत भिमसेन दासुद (वय-२०, रा. ईगल पाईपजवळ, काळीखण) या दोघांना अटक केली आहे.याबाबत पोलिसांनी दिलेली व घटनास्थळी मिळालेली माहिती अशी, अमीर कन्नुरे हा हनुमाननगर येथील आहे. त्याला दारूचे व्यसन होते. हनुमाननगरमध्ये त्याची आई आणि भाऊ राहतात. मात्र तो गेल्या काही वर्षापासून आपटा पोलीस चौकी जवळील जमील कुरणे यांच्या तबेल्यात किरकोळ कामे करत होता. तेथेच झोपायला असायचा..संशयित मलिक आणि निशांत हे दोघे आमिर त्याचे मित्र होते. तिघेजण बऱ्याच वेळा एकत्र दारू पित होते. काल रविवारी सायंकाळीही हे तिघे एकत्र आले होते. त्यावेळी अमीर याने संशयित मलिक व निशांत यांना अश्लिल शिवीगाळ केली होती. त्यामुळे दोघांना त्याचा राग आला होता. याच रागातून दोघांनी अमीरचा काटा काढायचे ठरवले.रात्री अकराच्या सुमारास अमीर तबेल्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या पत्र्याच्या खोलीत झोपण्यास गेला. त्यावेळी तबेल्यातच काम करणारा त्याचा साथीदार नितीन जाधव हा मित्रांसोबत तबेल्याच्या बाहेर गप्पा मारत थांबला होता. त्यानंतर तो झोपण्यासाठी आत आला. थोड्यावेळाने पुन्हा नितीन लघुशंकेसाठी बाहेर गेला..दरम्यान, संशयित मलिक आणि निशांत हे दोघेजण अमीरचा काटा काढायचा या उद्देशाने तबेल्यापासून काही अंतरावर थांबलेले होते. त्यांनी नितीन तबेल्यातून बाहेर पडल्याचे पाहून ते दोघे तबेल्यात गेले. अमीर झोपलेल्या खोलीला दरवाजा नव्हता. त्यांनी आत जाऊन अमीरच्या तोंडावर एडक्यासारख्या धारदार हत्याराने एकापाठोपाठ सात वार केले. तोंडावर, डोक्यावर, नाकावर आणि हनुवटीवर वार झाल्यानंतर दोघेही तेथून बाहेर पडले. तेवढ्यात नितीन लघुशंका करून तबेल्यात परत येत होता. त्यावेळी त्याने दोघेजण पळून पहिले.त्याने एकाचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा दुचाकी सोडून तो पळाला. त्यामुळे नितीन पळतचा तबेल्यात आला. त्यावेळी अमीरवर हल्ला झाल्याचे दिसून आले. आमिर रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. त्याने तत्काळ कुरणे यांना कळवले. जखमी अमीर याला तातडीने शासकीय रुग्णालयात हलवले. परंतू स्ट्रेचरवरून त्याला खाली उतरवत असतानाच तो मृत झाला. कुरणे यांनी विश्रामबाग पोलिसांना हा प्रकार कळवला..ही घटना समजताच विश्रामबाग पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सुधीर भालेराव घटनास्थळी आले. त्यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाला संशयित दोघांचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या. उपअधीक्षक प्रणिल गिल्डा यांनीही भेट देऊन पुढील तपासाबाबत सूचना दिल्या. पोलिस पथकाने तत्काळ शोध मोहिम राबवली. यामध्ये मलिक याला घरातूनच ताब्यात घेतले. तर निशांत याला स्टेशन रस्त्यावरील मॉलच्या परिसरात ताब्यात घेतले.निरीक्षक सुधीर भालेराव, सहायक निरीक्षक चेतन माने, उपनिरीक्षक प्रवीण कांचन, सतेज कार्वेकर, दादासाहेब मगदूम, सहायक फौजदार दिनेश माने, हवालदार बिरोबा नरळे, संदीप साळुंखे, अमर मोहिते, योगेश पाटील, आर्यन देशिंगकर, सुहेल कार्तियानी, विनायक बुरूंग, रोहित बन्ने, श्रीधर फुके, चंद्रकांत माने, जावेद अत्तार आदींच्या पथकाने संशयीतांचा छडा लावला..घटना टळू शकली असतीअमीर झोपल्यानंतर नितीन लघुशंकेला बाहेर पडला. तेव्हा अंधारात लपून बसलेले दोघेजण आतमध्ये घुसले आणि अमीरवर हल्ला करून ते पळून गेले. नितीन परत येत असताना त्याला हल्लेखोर पळून जाताना दिसले. जर नितीन तबेल्यात असता तर त्याने हल्लेखोरांना अडवले असते आणि घटना टळू शकली असती अशी चर्चा रंगली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.