Sangli Crime : शिवीगाळ केल्याच्या रागातून मित्राचा खून; दीड तासात हल्लेखोर जेरबंद

शिवीगाळ केल्याच्या रागातून दोघांनी आपल्याच मित्राचा मध्यरात्रीच्या सुमारास धारदार शस्त्राने डोक्यात वार करून निर्घृण खून केल्याची खळबळजनक घटना सांगलीत घडली.
सांगली - शिवीगाळ केल्याच्या रागातून दोघांनी आपल्याच मित्राचा मध्यरात्रीच्या सुमारास धारदार शस्त्राने डोक्यात वार करून निर्घृण खून केल्याची खळबळजनक घटना सांगलीत घडली. अमीर रावसाहेब कन्नुरे (वय-३३, रा. हनुमाननगर, पहिली गल्ली, सांगली) असे मयत तरुणाचे नाव आहे. घटनेनंतर अवघ्या दीड तासात विश्रामबाग पोलिसांनी दोघा हल्लेखोरांना जेरबंद केले. या प्रकरणी अमीर कन्नुरे याचा भाऊ याने विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

