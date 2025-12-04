Sangli Water Crisis : अशुद्ध पाण्याने किल्लेमच्छिंडगडचे नागरीक त्रस्त; किडनी स्टोनचा धोका वाढतोय!

किल्लेमच्छिंद्रगड: गेल्या पाच वर्षांपासून शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येशी झगडणाऱ्या किल्लेमच्छिंद्रगड (ता. वाळवा) येथील नागरिकांसाठी आणखी एक धोका निर्माण झाला आहे. पाण्यात मोठ्या प्रमाणात अशुद्धता, क्षार असल्याने किडनी स्टोनचा धोका वाढला आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी ४ कोटी ३० लाख रुपयांची योजना राबविली जात असली तरी योजनेचे काम गेली पाच वर्षे होऊन गेली तरी संथगतीनेच सुरू आहे..अशुद्ध क्षारयुक्त पाणी म्हणजे ज्या पाण्यात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि सोडियमसारख्या क्षारांचे प्रमाण जास्त असते. अशा पाण्याच्या समस्येमुळे लोक किडनी स्टोन, बद्धकोष्ठता, जुलाब, गॅस्ट्रो, डेंगी यांसारख्या आजारांनी वारंवार त्रस्त होत आहेत. वेळोवेळी नागरीकांनी मागणी करूनही नेते आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही करू शकलेले नाहीत, त्यामुळे प्रश्न जैसे थे असून प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, पाण्यात क्षार जास्त प्रमाणात असल्याने किडनी स्टोनचा धोका वाढतो. त्यामुळे पाणी शुद्ध करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करून लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याची ग्रामस्थांची मागणी आहे..Eknath Shinde : माझा अजेंडा खुर्चीचा नाही, विकासाचा! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे येवल्यात ठोस आश्वासन.किडनी स्टोन टाळण्यासाठी काही उपाय आहेत:•पिण्याचे पाणी: एखाद्याने दिवसातून किमान ८-१० ग्लास पाणी प्यावे.•फळे आणि भाज्या: शिमला मिरची, टोमॅटो, लौकी, काकडी इत्यादी फळे आणि भाज्या आहारात घ्याव्यात.•संपूर्ण धान्य: गहू, तांदूळ, बाजरी इत्यादी संपूर्ण धान्य खावे.•मीठाचे सेवन मर्यादित करा: जास्त मीठ खाऊ नये.•साखर आणि कार्बोनेटेड पेये टाळा: साखर आणि कार्बोनेटेड पेये टाळावीत.गावची पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने जलजीवन मिशन योजना वेगाने राबवून लोकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी जनतेची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.