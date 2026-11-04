Kini Toll Naka Traffic Protest Update : पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक पेठ नाका-ईश्वरपूर-सांगली मार्गे वळवली; परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप

पेठ : उसाला योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी किणी टोल नाका येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक पेठ नाका-ईश्वरपूर-सांगली मार्गे वळवण्यात आली. परिणामी पेठ नाका परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून मोठी वाहतूक कोंडी (Peth Naka traffic jam today) झाली..महामार्गावरील वाहतूक अचानक वळवण्यात आल्याने पेठ नाक्यावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. अवजड वाहने, चारचाकी आणि अन्य वाहनांच्या रांगा लागल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला. वाहनधारकांना बराच काळ कोंडीत अडकून राहावे लागले. दरम्यान, वाहतूक कोंडी आणि संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पेठ नाका परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता..Pune-Bengaluru Highway Traffic : कराड ते सातारा वाहतूक ठप्प! स्वाभिमानीच्या 'बेमुदत चक्का जाम'मुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, रात्री उशिरा वाहने पर्यायी मार्गाने वळवली.ठिकठिकाणी बंदोबस्त ठेवून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू होते. मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात असल्याने परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. किणी टोलनाक्यावरील आंदोलनाचे पडसाद पेठ नाका परिसरातही उमटले. वाहतूक वळवल्याने निर्माण झालेल्या कोंडीचा वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.