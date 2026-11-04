पश्चिम महाराष्ट्र

Kini Toll Naka Traffic Protest Update : पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक पेठ नाका-ईश्वरपूर-सांगली मार्गे वळवली; परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप

Pune-Kolhapur Highway Traffic Diverted via Peth Naka : किणी टोलनाक्यावर ऊस दरासाठी शेतकरी संघटनेने रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक वळवण्यात आली.
Kini toll naka traffic update

Kini toll naka traffic update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पेठ : उसाला योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी किणी टोल नाका येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक पेठ नाका-ईश्वरपूर-सांगली मार्गे वळवण्यात आली. परिणामी पेठ नाका परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून मोठी वाहतूक कोंडी (Peth Naka traffic jam today) झाली.

Loading content, please wait...
Raju Shetti
toll plaza
Traffic
Farmer Agitation
Toll naka
Pune Bangalore highway traffic news

Related Stories

Pune Bangalore Highway Traffic raju shetti kini toll naka
Pune Bangalore Highway Traffic
Raju Shetti Protest News
Kini Toll Plaza Traffic update