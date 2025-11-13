Sangli Crime : कवठेमहांकाळला चाकू हल्ला; आठ जणांवर गुन्हा दाखल

कवठेमहांकाळ: येथे पोलिस ठाण्यानजीक एका शासकीय कार्यालयासमोर मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास फिल्मी स्टाईलने चाकू हल्ला करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आठ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. मोहसीन जमादार (वय ३७, कोंगनोळी) हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले. रवी खत्री, प्रदीप मोरे, लोकेश नाईक, महादेव भंडारी, सोमनाथ डवरी, साहिल डफेदार, सत्तार महात (सर्व सांगली), अतुल कांबळे (कोंगनोळी) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मोहसीनने फिर्याद दिली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...फिर्यादीचा भाऊ मन्सूर, त्याची पत्नी साईशा, फिर्यादीची पत्नी करिष्मा तसेच राहुल कांबळे व त्याची पत्नी अनिशा हे अतुलविरोधात सलगरे येथे झालेल्या मारहाणीची तक्रार देण्यासाठी कवठेमहांकाळला आले. पोलिस ठाण्यानजीक फिर्यादी मोहसीन बाहेर थांबले. मोहसीन याच्या ओळखीचा अतुल याच्या सांगण्यावरून रवी खत्री, प्रदीप मोरे, लोकेश नाईक, महादेव भंडारी, सोमनाथ डवरी, साहिल डफेदार, सत्तार महात हे दोन चारचाकी वाहनांतून घटनास्थळी आले. .त्यांनी फिर्यादीच्या भावास अतुलविरोधात तक्रार करण्यास सांगितले. या कारणावरून खत्री व साथीदारांनी मोहसीनला हाताने, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. नाईक, भंडारी, डवरी यांनी मोहसीनचे हात धरून ठेवले, रवी व प्रदीप यांनी चाकू काढून मोहसीनच्या पोटात व बरगडीजवळ वार केला. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...मोहसीन जखमी झाला असून, मिरज रुग्णालयात दाखल केले आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन थोरबोले, निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे, सहायक निरीक्षक दत्तात्रय कोळेकर, अमोल शिवशरण, पोलीस उपनिरीक्षक वैभव पाटील यांनी घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पोलिसांनी सात जणांना ताब्यात घेतले आहे. एक जण पसार झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय कोळेकर तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.