Sangli Crime : कवठेमहांकाळला चाकू हल्ला; आठ जणांवर गुन्हा दाखल

Kavathe Mahankal Tension: फिर्यादीचा भाऊ मन्सूर, त्याची पत्नी साईशा, फिर्यादीची पत्नी करिष्मा तसेच राहुल कांबळे व त्याची पत्नी अनिशा हे अतुलविरोधात सलगरे येथे झालेल्या मारहाणीची तक्रार देण्यासाठी कवठेमहांकाळला आले. पोलिस ठाण्यानजीक फिर्यादी मोहसीन बाहेर थांबले.
सकाळ वृत्तसेवा
कवठेमहांकाळ: येथे पोलिस ठाण्यानजीक एका शासकीय कार्यालयासमोर मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास फिल्मी स्टाईलने चाकू हल्ला करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आठ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. मोहसीन जमादार (वय ३७, कोंगनोळी) हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले. रवी खत्री, प्रदीप मोरे, लोकेश नाईक, महादेव भंडारी, सोमनाथ डवरी, साहिल डफेदार, सत्तार महात (सर्व सांगली), अतुल कांबळे (कोंगनोळी) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मोहसीनने फिर्याद दिली.

