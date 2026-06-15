कोल्हापुरात टक्केवारीची कीड! कंत्राटात ५६ टक्के आमदार, अधिकाऱ्यांना; लाचखोरीच्या आरोपांनी खळबळ

कोल्हापूर : शासकीय कामांच्या कंत्राटांसाठी आमदार, अधिकारी तसेच विविध स्तरांवर टक्केवारी द्यावी लागते. ही कीड नष्ट झाली पाहिजे. कंत्राटदारांनी बिले काढण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी टक्केवारी देऊ नये, असा सूर आज येथे महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्न्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशनच्या पहिल्या अधिवेशनात उमटला. थकीत बिले मिळेपर्यंत नवीन कामे करू नयेत आणि कोणी करत असल्यास ती बंद पाडावीत, असा निर्धारही यावेळी करण्यात आला..महासैनिक दरबार हॉल येथे झालेल्या अधिवेशनात फेडरेशनच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी कोल्हापूर बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही. के. पाटील होते. विजय सावंत, डॉ. राजीव कृष्णानी, बाबासाहेब गुंजाटे, रवी हिवरे, कौशिक देशमुख आदी उपस्थित होते..Premium|Ranveer Singh FWICE non-cooperation : बंदी की कायदेशीर पेच? सिनेसंघटनांचा ‘असहकार’ आणि बॉलीवूडमधील कामगार शक्तीचे वास्तव.प्रवीण उंबरकर म्हणाले, अनेकवेळा निविदा अंदाजित खर्चापेक्षा कमी दराने भराव्या लागतात. आमदार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना टक्केवारी द्यावी लागते. त्यात जीएसटीचाही भुर्दंड बसतो. त्यामुळे ५० ते ५६ टक्के रक्कम खर्च होते. मग उरलेल्या पैशांत गुणवत्तापूर्ण कामे कशी होणार?.Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .निवास लाड यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. थकीत बिलांसाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे साकडे घालण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. बाळासाहेब जाधव म्हणाले, कंत्राटदारांची बिले न मिळाल्यास ते देशोधडीला लागतील. त्यामुळे आता न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. बाबासाहेब गुंजाटे म्हणाले, सरकारने बिले न दिल्यामुळेच कंत्राटदार कर्जबाजारी झाला आहे. त्यामुळे त्यांची कर्जमाफी करावी..प्रवीण उंबरकर यांनी, "शक्तिपीठ महामार्गासाठी पैसे उपलब्ध होतात, मोठ्या कंत्राटदारांना निधी दिला जातो, मग लहान कंत्राटदारांची थकीत बिले का दिली जात नाहीत?" असा सवाल उपस्थित केला.ठराव असे :सरकारने दोन महिन्यांच्या आत थकीत बिले द्यावीत, अन्यथा पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल.थकीत बिले मिळेपर्यंत नवीन निविदा भरू नयेत.फेडरेशनची कार्यकारिणी स्थापन करून सभासद नोंदणी करण्यात यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.