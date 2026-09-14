कोल्हापूर

Soldier Family Tragedy: अचानक ताप आला अन् कोमात गेले, २७ वर्षीय जवानाचं निधन; दीड महिन्यांपूर्वी झालेलं लग्न

27 Year Old Soldier Dies After Sudden Fever And Coma: अचानक ताप, कोमात गेलेला २७ वर्षीय नौदल जवान; दीड महिन्यांपूर्वीच लग्न, वंदूर गावावर शोककळा
Young Soldier Dies At 27 After Sudden Fever And Coma Tragedy Comes Just Six Weeks After His Marriage In Maharashtra

Young Soldier Dies At 27 After Sudden Fever And Coma Tragedy Comes Just Six Weeks After His Marriage In Maharashtra

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सकाळ वृत्तसेवा
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सिद्धनेर्ली : वंदूर (ता. कागल) येथील भारतीय नौदलातील जवान जय अनिल नलवडे (वय २७) यांचे आजारपणामुळे शनिवारी (ता. १२) पहाटे निधन झाले. दीड महिन्यापूर्वीच विवाह झालेल्या जय यांच्या निधनाने नलवडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यांचे पार्थिव आज सायंकाळी वंदूर येथे आणताच कुटुंबीयांनी फोडलेला हंबरडा काळीज पिळवटून टाकणारा होता.

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