Soldier Family Tragedy: अचानक ताप आला अन् कोमात गेले, २७ वर्षीय जवानाचं निधन; दीड महिन्यांपूर्वी झालेलं लग्न

सिद्धनेर्ली : वंदूर (ता. कागल) येथील भारतीय नौदलातील जवान जय अनिल नलवडे (वय २७) यांचे आजारपणामुळे शनिवारी (ता. १२) पहाटे निधन झाले. दीड महिन्यापूर्वीच विवाह झालेल्या जय यांच्या निधनाने नलवडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यांचे पार्थिव आज सायंकाळी वंदूर येथे आणताच कुटुंबीयांनी फोडलेला हंबरडा काळीज पिळवटून टाकणारा होता..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.नौदलाच्या जवानांनी मानवंदना दिल्यानंतर त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले. बी.एस्सी.चे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जय २०१९ मध्ये भारतीय नौदलात दाखल झाले. ‘लिडिंग सीमॅन’ म्हणून ते गोव्यातील आयएनएस मांडवी येथे कार्यरत होते. सात वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांनी सेवा बजावत उत्तम कामगिरी केली. .बुधवारी त्यांना अचानक ताप आला. त्यानंतर ते कोमात गेले. गोवा मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, शनिवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाचे वृत्त वंदूरमध्ये पोहोचताच गावावर शोककळा पसरली. जय यांचा मृणाल यांच्याशी २८ जुलै २०२६ रोजी विवाह झाला. .त्यांच्या मागे पत्नी, वडील अनिल, आई हेमलता, भाऊ यश असा परिवार आहे. साश्रुनयनांनी अखेरचा निरोप जय यांचे पार्थिव रविवारी सायंकाळी नौदलाच्या विशेष वाहनाने वंदूर येथे आणले. आपल्या लाडक्या सुपुत्राचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी पंचक्रोशीतील नागरिकांनी गर्दी केली होती. .ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.त्यांच्या निवासस्थानापासून स्मशानभूमीपर्यंत अंत्ययात्रा काढली. यावेळी ‘जय नलवडे अमर रहे’, ‘वीर जवान तुझे सलाम’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. यावेळी नौदलाचे जवान व अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.