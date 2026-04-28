Balumama Temple Trust Dispute : आदमापूर बाळूमामा मंदिरात हायव्होल्टेज ड्रामा! 50 तरुणांच्या नोकरीवरून ट्रस्टमध्ये जुंपली; नेमकं प्रकरण काय?

गारगोटी (कोल्हापूर) : आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील बाळूमामा देवालय ट्रस्टमध्ये वाद सुरू असून ५० स्थानिक तरुणांच्या नियुक्त्यांवरून कार्याध्यक्ष आणि नव्या व्यवस्थापनामध्ये संघर्ष (Balumama Temple Trust recruitment controversy) सुरू आहे..कार्याध्यक्ष लक्ष्मण होडगे यांनी स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी बैठक घेऊन ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती प्रक्रिया राबवली. मात्र, या नियुक्त्या नियमबाह्य असल्याचा आरोप व्यवस्थापक दत्तात्रय पाटील यांनी करत या कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्यास मज्जाव केल्याने वातावरण तापले आहे..दुसरीकडे, व्यवस्थापक दत्तात्रय पाटील यांनी कार्यालयाच्या चाव्या ताब्यात नसल्याचे लेखी पत्र दिले असले, तरी त्या पत्रावर अधिकृत शिक्का आणि सही नसल्याने विश्वस्त नामदेव पाटील यांनी व्यवस्थापक पदच बोगस असल्याचा दावा केला..मानद अध्यक्ष भोसले यांच्या गटाकडून मेंडके पगार दहा महिने काढला नाही, मात्र जवळच्या व नातेवाइकांचा १४ जणांचा पगार नियमित काढला असल्याचाही आरोप आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाती असताना सहकारी बँकेत खाते उघडून चार कोटींचा भरणा करून व्यवहार कशासाठी सुरू आहेत, असा सवाल केला..कार्याध्यक्ष लक्ष्मण होडगे म्हणाले, "गावांतील ५० युवकांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने पारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती केली. मात्र, याला विरोध करून खोटे आरोप केले जात आहेत." नियुक्तीप्रसंगी सचिव मारुती ज्ञानदेव पाटील, शिवाजी लक्ष्मण मोरे, आप्पासाहेब पुजारी, भिकाजी बापू शिनगारे, नामदेव आबासाहेब पाटील, विजय गुरव हे पदाधिकारी उपस्थित होते..त्यांच्या उपस्थितीतच नियुक्तीपत्रांचे वितरण केले. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अमेय सातापा पाटील, व्यवस्थापकपदी युवराज पांडुरंग पाटील तर जनसंपर्क अधिकारी म्हणून आकाश नानासाहेब पाटील यांची नियुक्ती केली. या प्रकारामुळे ट्रस्ट कार्यालयात काही काळ गोंधळ झाला. घटनेनंतर कार्याध्यक्ष लक्ष्मण होडगे यांनी भुदरगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला. याबाबत मानद अध्यक्ष धैर्यशील भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.