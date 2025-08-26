Ajit Pawar : रक्षाबंधन झाले आता भाऊबीज होईल, अजित पवारांचा शब्द; मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत

Ajit Pawar Politics : ‘रक्षाबंधन झाले आता भाऊबीज होईल. भावाच्या नात्यात आम्ही कधीही अंतर पडू देणार नाही. लाडक्या बहिणींसाठी प्रत्येक वर्षी ४५ हजार कोटी रुपये तरतूद करून ठेवले आहेत. राज्यातील तीन, पाच, साडेसात हॉर्सपॉवर वीज पंपाची वीज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांची २० हजार कोटी रुपयांची बिले सरकारकडून भरली जात आहेत.’ कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर ‘राष्ट्रवादी’चे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वक्तव्य केले..दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांचे पुत्र जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक राजेश पाटील यांच्यासह काँग्रेसच्या पी. एन. पाटील यांना मानणाऱ्या हजारो कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत अधिकृतपणे आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. सडोली खालसा (ता. करवीर) येथील पटांगणात झालेल्या या प्रवेशाच्या कार्यक्रमाला कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली.‘राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून चूक केली, असे राहुल पाटील आणि राजेश पाटील यांना वाटणार नाही, असा शब्द देतानाच राहुल यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून चांगले काम केले. आता राष्ट्रवादीतून त्यांची वाटचाल विधिमंडळाकडे सुरू झाली असल्याचे प्रतिपादन ‘राष्ट्रवादी’चे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले..Deputy CM Ajit Pawar:'उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडकले कऱ्हाडच्या वाहतूक कोंडीत'; महामार्गावर वाहनांच्या रांगा; कोल्हापूरऐवजी कऱ्हाडात मुक्काम .उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘राहुल पाटील यांना पक्ष प्रवेश देताना खूप आनंद झाला आहे. भोगावती कारखाना ही तुमची दौलत आहे. पी. एन. पाटील यांनी याला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपला आहे. भविष्यात या कारखान्याला लागेल ती मदत आम्ही करू. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला ४८ पैकी १७ जागा मिळाल्या. त्यानंतरही आम्ही खचलो नाही. तर त्रुटी दुरुस्त करून विधानसभा लढवली आणि चांगले यश मिळाले. याच पध्दतीने भविष्यात जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, गोकुळ, जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवायची आहे. यामध्ये आपण ताकदीने उतरले पाहिजे.’.यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, माजी आमदार के. पी. पाटील, सडोलीचे सरपंच अमित पाटील, ‘गोकुळ’चे संचालक बाळासाहेब खाडे, भोगावती कारखान्याचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हा अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील, अरुण डोंगळे, युवराज पाटील, प्रदीप माने, भरत पाटील, धैर्यशील पाटील-कौलवकर, शिवाजीराव कारंडे, मधुकर जांभळे, बी. एच. पाटील, धीरज डोंगळे आदी उपस्थित होते.वुई लव्ह यू दादाअजित पवार बोलण्यासाठी व्यासपीठावर उभे राहिले. त्यांच्या नावाच्या जोरदार घोषणा सुरू झाल्या. यातच एक कार्यकर्ता, ‘वुई लव्ह यू दादा’ म्हणाला. त्याला अजित पवार यांनी,‘आय लव्ह यू टू’, असे उत्तर देताच एकच हशा पिकला. तर, ‘लाडक्या बहिणींनो, गैरसमज करून घेऊ नका, त्या माझ्या मित्राला आय लव्ह यू म्हणालो आहे,’ असे ते म्हणाले..काटेवाडी-सडोलीचे नाते महाराष्ट्राने बघावे‘दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि पी. एन. पाटील यांच्या घराण्याचा एकोपा सांगितला जातो. यानिमित्ताने बाभुळगाव आणि सडोली गावचे नाते होते. त्याचप्रमाणे येथून पुढे माझे गाव काटेवाडी आणि सडोलीचे नाते कसे आहे, हे महाराष्ट्राने बघावे’, असे पवार यांनी सांगितले.मतांची चोरी...खोटं बोल पूण रेटून बोल‘देशात विरोधक मतांची चोरी झाली म्हणून गावभर सांगत आहेत. खोटे बोल पण रेटून बोल, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. यावर कोणीही विश्वास ठेवत नाही आणि ठेवणारही नसल्याचे पवार यांनी सांगितले.विधानसभेचे तिकीट जाहीर कराअजित पवार यांचे भाषण सुरू असताना ‘राहुलभैयांच्या विधानसभेचे काय ते जाहीर करा’ अशी मागणी एका कार्यकर्त्याने केली. यावर, ‘अरे, जरा दमाने घ्या, उतावीळपणा बरा नव्हे,’ असे सांगत अजित पवार यांनी त्या कार्यकर्त्याला सबुरीचा सल्ला दिला..पी. एन. पाटील अमर रहे...अजित पवार यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात करण्याआधी, ‘अमर रहे - अमर रहे, पी. एन. साहेब अमर रहे’, अशी घोषणा दिली. यावेळी कार्यकर्त्यांनीही ‘एकच वादा-अजितदादा’ अशा घोषणा देऊन सभागृह दणाणून सोडले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, राहुल पाटील, राजेश पाटील यांचे कावळा नाका ते सडोली खालसादरम्यान जंगी स्वागत करण्यात आले.पर्यावरणपूरक मूर्ती पवार यांना भेट‘चेतना’च्या विशेष मुलांनी तयार केलेली पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शाळेतील विद्यार्थ्यांनी भेट दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘चेतना’चे विद्यार्थी निखिल डाफळे आणि गणेश बावडेकर यांच्या हस्ते मूर्ती प्रदान करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुलांशी संवाद साधून संस्थेच्या कार्याची माहिती घेतली. त्यांनी संस्थेच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि भविष्यात संस्थेला येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.राहुल पाटील यांच्या घरी उपमुख्यमंत्र्यांची भेटउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास राहुल पाटील यांच्या राजारामपुरीतील घरी भेट दिली. राहुल व राजेश पाटील यांनी शाल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रंथ भेट देऊन त्यांचे स्वागत केले. दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांच्याबाबतच्या आठवणींना पवार यांनी उजाळा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 