Satej Patil Politics : कोल्हापुरात सतेज पाटलांचे गणित बिघडणार, शरद पवारांच्यानंतर आता ठाकरेसेनेचा इशारा..., काँग्रेसची स्वंतत्र्य तयारी

Thackeray Sena warning Congress : कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तासमीकरण सतेज पाटलांसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. शरद पवारांनंतर आता ठाकरेसेनेचा इशारा, काँग्रेस स्वतंत्र लढतीच्या तयारीत.
Published on

Kolhapur Municipal Election : महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे सेनेत कालच झालेली आघाडी उद्या (ता. २६) तुटण्याची शक्यता आहे. शहरातील प्रभाग क्रमांक १०, ५, १७ आणि १९ मधील उमेदवारांना संधी मिळत नसल्यामुळे ठाकरे सेनेच्‍या मुंबईतील वरिष्ठांकडे याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आघाडी कायम ठेवायची की तोडायची, या निर्णयासाठी काँग्रेसला उद्या दुपारपर्यंतची ‘डेडलाईन’ दिल्याची विश्‍वसनीय माहिती आहे.

