Kolhapur News : जिल्ह्यातील वाढत्या कृषिपंप चोरीविरोधात शेतकऱ्यांचा जाहीर संताप; पोलिसांनी चोरांचा छडा लावल्याशिवाय आंदोलन न थांबवण्याचा इशारा

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सहकारी पाणी संस्थांचे कृषिपंप चोरीस जात आहेत. त्यामुळे शेतीला पाणी देणे अवघड झाले आहे. एवढ्या चोऱ्या होऊन अद्याप एकाही घटनेतील चोराला पोलिसांना पकडता आलेले नाही. .पोलिसांनी या चोरीच्या प्रकरणाचा छडा लावलाच पाहिजे. तसेच नदीकाठी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौरपंप सक्ती करू नये, या मागणीसाठी आज इरिगेशन फेडरेशनतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले..Kolhapur News : ४२ गावांना विकासाचा नवा मार्ग; कोल्हापूर प्राधिकरणाला 'विशेष नियोजन प्राधिकरण'चा दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सुपुर्द.जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी १२ वाजता फेडरेशनचे कार्यकर्ते एकत्र आले. रस्त्याच्या कडेला त्यांनी खुर्च्या मांडून तेथेच ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी 'कृषिपंपाच्या चोरीचा छडा लागलाच पाहिजे,' अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या..फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख विक्रांत पाटील म्हणाले, 'ग्रामीण भागांतील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी पाणीपुरवठा संस्था सुरू केल्या. त्यातून हे लाखो रुपयांचे कृषिपंप बसवले गेले. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कृषिपंप चोरीला गेले. .Kolhapur News : संच मान्यतेतील जाचक अटी रद्द न झाल्यास व्यापक आंदोलन; पाचशेहून अधिक शिक्षकांचे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात धरणे.पोलिस ठाण्यात याची तक्रार दिली. पण, पुढे काहीच झाले नाही. अद्याप एकाही घटनेतील चोरट्याला पोलिसांनी पकडलेले नाही. शेतकरी चोरीची तक्रार पोलिस ठाण्यात देण्यास गेले असता त्यांना तुम्ही सुरक्षेची काही काळजी घेतली नाही का?, असे विचारून दम दिला जातो.'.माजी आमदार संजय घाटगे म्हणाले, 'शेतकऱ्यांना कृषिपंपासाठी सौरऊर्जेची सक्ती केली जाते. त्यासाठी नवी वीज कनेक्शन दिले जात नाही. नदीकाठी महापुरामध्ये पाणी पातळी ३० फुटांपेक्षा जास्त असते. पुराच्या पाण्याच्या प्रवाहाला सौरपॅनल टिकणार नाहीत, ते वाहून जातील. ' .यावेळी संदीप पाटील, राजेंद्र सूर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अंबरिष घाटगे, सचिन जगदाळे, सखाराम चव्हाण, संजय चौगले, रणजित पाटील, सुभाष पाटील, ज्ञानदेव पाटील, सुभाष शहापुरे, महादेव सुतार यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.