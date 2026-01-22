कोल्हापूर

Kolhapur Farmer : शेतीमाल तारण योजनेला अल्प प्रतिसाद ; सुविधांचा अपुरा वापर, प्रसार करण्यात बाजार समित्यांत उदासीनता

Poor Response to Agricultural : शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, नुकसान टळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली शेतीमाल तारण योजना प्रत्यक्षात मात्र अपेक्षित परिणाम साधू शकलेली नाही.
शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, शेती व्यवसायाला बळ देण्यासाठी शेतीमाल तारण योजना आणली. कोट्यवधींचा निधी देऊन गडहिंग्लज बाजार समितीने गोदाम बांधले, पेठवडगाव बाजार समितीत पूरक सुविधा दिल्या; मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादाअभावी या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे, तर योजनेचा प्रसार करण्यात बाजार समित्यांच्या पातळीवर उदासीनता आहे. असे परस्पर विरोधी चित्र वर्षानुवर्षे असल्याने योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे.

