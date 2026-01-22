Kolhapur Farmer : शेतीमाल तारण योजनेला अल्प प्रतिसाद ; सुविधांचा अपुरा वापर, प्रसार करण्यात बाजार समित्यांत उदासीनता

कोल्हापूर : शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, शेती व्यवसायाला बळ देण्यासाठी शेतीमाल तारण योजना आणली. कोट्यवधींचा निधी देऊन गडहिंग्लज बाजार समितीने गोदाम बांधले, पेठवडगाव बाजार समितीत पूरक सुविधा दिल्या; मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादाअभावी या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे, तर योजनेचा प्रसार करण्यात बाजार समित्यांच्या पातळीवर उदासीनता आहे. असे परस्पर विरोधी चित्र वर्षानुवर्षे असल्याने योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे..शेतीमाल तारण योजना कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीसह गडहिंग्लज, पेठवडगाव येथील बाजार समित्यांत लागू आहे. मात्र, तिन्ही ठिकाणी योजनेला प्रतिसाद जेमतेम आहे. असे असताना शेतकरी माल गोदामात आणून ठेवत नाहीत प्रतिसाद नाही. .Lasalgaon News : लासलगाव बाजार समितीत 'डिजिटल' क्रांती की अर्थचक्राला ब्रेक? ऑनलाइन पेमेंटवरून संमिश्र सूर.असा वाक्यात योजनाच गंडाळून टाकली आहे. वास्तविक बाजार समितीने गावोगावच्या ग्रामसभेत शेतीमाल तारण योजनेची माहिती देणे, योजनेत ज्या शेतकऱ्यांनी माल घातला, लाभ झाला, अशा अनुभव कथन पोहोचवणे, गावागावांत माहिती फलक लावणे, समाजामाध्यमावर प्रात्यक्षिकाचे व्हिडिओ सादर करणे, कॉल सेंटर सुरू करणे, संकेतस्थळावर माहिती टाकणे, असे प्रयत्न अभावानेच झाले आहेत. .दरम्यान, गडहिंग्लज बाजार समितीला पणन महामंडळाने ४० टक्के कर्ज देऊन तसेच केंद्र सरकारच्या ६० टक्के अनुदानातून एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम बांधून दिले, त्याचा लाभ काही शेतकऱ्यांना होत आहे..Agricultural News : पैशांची गरज! लासलगाव बाजार समितीत सोयाबीनची विक्रमी आवक; भाव कमी मिळाल्याने शेतकरी नाराज.अशी आहे, शेतमाल तारण योजनाशेतीमाल बाजारपेठेत आणल्यानंतर भाव पडलेले असतात. उत्पादन खर्चाएवढाही भाव त्यांच्या शेतमालाला मिळत नाही, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता यावे, शेतमालाला बाजारपेठेत चांगला भाव येईपर्यंत माल सुरक्षितपणे साठवून ठेवता येतो. .शेतीमाल ज्या दिवशी गोदामात आणला जातो, त्यादिवशी त्या मालाचा, जो भाव असेल, त्याची ७५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते, अशी रक्कम पणन महामंडळाकडून वार्षिक सहा टक्के व्याज दराने बाजार समितीला देण्यात येते..बाजार समिती शेतकऱ्याला अशी रक्कम देते. जेव्हा बाजारपेठेत शेतीमालाला चांगला भाव येईल. तेव्हा शेतकरी गोदामात ठेवलेला माल विकू शकतो. अशा स्वरूपाची ही शेतमाल तारण योजना आहे.त्याची अंमलबजावणी बाजार समित्यांनी करायची आहे. .शेतीमाल तारण योजनेला प्रतिसाद जेमतेम आहे. तालुक्यात बहुतांशी ऊस क्षेत्र आहे. तुकड्या-तुकड्याची शेती आहे. शेतमालाचे घाऊक उत्पादन होत नाही. त्यामुळे साठवून ठेवून शेतीमाल विकावा असा मालच येत नाही. .त्यामुळे प्रतिसाद कमी आहे, तरीही पणन मंडळाच्या सहकार्यातून बांधलेले एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम सध्या सुका मेवा, मसाले व्यापारासाठी भाड्याने दिल्याने बाजार समितीला भाडे मिळते.- बाबासाहेब चव्हाण, सचिव, गडहिंग्लज बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.