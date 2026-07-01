Ramtirth Waterfall : पांढराशुभ्र फेस अन् खळखळणारा आवाज! आंबोलीतील प्रसिद्ध रामतीर्थ धबधबा प्रवाहित; पावसाच्या पाण्यामुळं खुललं सौंदर्य, पर्यटकांची गर्दी

आजरा : आंबोली परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे हिरण्यकेशी नदीला पाणी आले आहे. येथील प्रसिद्ध रामतीर्थ धबधबा प्रवाहित झाला आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे धबधब्याचे सौंदर्य खुलले असून, परिसर निसर्गरम्य बनला आहे. धबधबा सुरू झाल्याची माहिती मिळताच नागरिक, पर्यटकांनी रामतीर्थ परिसरात गर्दी (Kolhapur rain latest update today) झाली..दरम्यान, धबधब्याजवळ सुरक्षित अंतर राखण्याचे, खोल पाण्यात उतरू नये तसेच पावसाळ्यात आवश्यक ती खबरदारी घेत निसर्गाचा आनंद घ्यावा, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत..धरण क्षेत्रांत पावसाचा जोर कायमकोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव, कुंभी, राधानगरी या धरण क्षेत्रांत पावसाचा जोर कायम असून, धरणातील पाणीसाठ्यात संथ गतीने वाढ होत आहे. जिल्ह्यातील नद्यांची पाणीपातळी काहीशी वाढ झाली आहे. शहर आणि परिसरात आज सकाळपासूनत पावसाची दमदार बरसात सुरू होती..कुंभी धरणात २४ तासांत ८९ मि.मी. पाऊस पडला. पाटगाव धरण क्षेत्रात ९२ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. राधानगरी धरणक्षेत्रात ३९ मि.मी. पाऊस पडला आहे. अन्य धरणक्षेत्रातही पावसाचा जोर चांगला आहे. मात्र, अद्याप धरणाच्या पाणी पातळीत लक्षणीय वाढ झालेली नाही. पाणी संथगतीने वाढत आहे. जिल्ह्यातील सर्व धरणातील पाणीसाठा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे..Koyna Dam Water Level : ...अखेर दिलासादायक बातमी! तळ गाठणारे कोयना धरण पुन्हा भरणार; महाबळेश्वर-नवजातील पावसाने पाणीसाठ्यात मोठी वाढ, पाहा ताजी आकडेवारी.सततच्या पावसाने नदीच्या पाणीपातलीत काहीशी वाढ झाली आहे. शहर आणि परिसरात दुपारचा एखादा तास वगळता दिवसभर पाऊस सुरू होता. रात्रीही पावसाच्या सरी बरसल्या. पुढील दोन दिवस जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा दिला आहे..गगनबावड्यात ६३ मि.मी. पावसाची नोंदगगनबावडा तालुक्यात ६३ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे कुंभी नदीच्या पाणीपातळीतही वाढ झाली. जिल्ह्यात एकूण १३.५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली..Nivali Ghat Landslide : निवळी घाटात दरड कोसळली! ओंडका थेट रस्त्यावर आल्याने दुचाकीस्वार जखमी; कोकणात मुसळधार, पुढील काही तास अत्यंत महत्त्वाचे....राधानगरी धरणाच्या पातळीत दोन फूट वाढराधानगरी, तुळशी, काळम्मावाडी धरण क्षेत्रात दमदार पावसाला सुरुवात झाली. २३ ते ३० जून अखेरपर्यंत गेल्या आठवडाभरात झालेल्या पावसाने राधानगरी धरणाच्या पाणी पातळीत दोन फुटांनी वाढ झाली आहे. या काळात धरण क्षेत्रात १५१ मि.मी. इतका पाऊस झाला आहे. १ जून ते आजअखेर अवघा १९१ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. २००९ नंतर १५ वर्षांच्या तुलनेत यंदा जूनमध्ये निच्चांकी प्रमाण आहे. गेल्या २४ तासांत राधानगरी ३१, काळम्मावाडी २४, तुळशी १५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.