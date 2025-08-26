Ajit Pawar Kolhapur : कोल्हापुरात क्रीडा विभागाचा खेळखंडोबा, अजित पवारांचे अधिकाऱ्यांच्या खेळीवर खडे बोल

Kolhapur Sports Department Issue : विभागीय क्रीडा संकुलाचे काम किती वर्षे सुरू आहे? जलतरण तलावात सांडपाणी मिसळते. संबंधितांवर कारवाई होते; मग काम चांगले का होत नाही? काम सुरू असताना त्यावेळचे अधिकारी काय करत होते? त्यांनी लक्ष का दिले नाही? तुम्ही चांगली कामे करणार नसाल, तर तुम्हाला निधी का द्यायचा? शहरातील विकासकामे गुणवत्तापूर्ण आणि भविष्याचा विचार करून करा. कामात कुचराई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करा, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील चांगल्या कामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, असेही स्पष्ट केले..बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धैर्यशील माने, आमदार अमल महाडिक, राजेंद्र पाटील (यड्रावकर), राहुल आवाडे, चंद्रदीप नरके, शिवाजी पाटील, माजी आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, इचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे विभाग प्रमुख, प्रांताधिकारी उपस्थित होते..Ajit Pawar Love You : लाडक्या बहिणींसमोर भर सभेत अजित दादांना एकजण म्हणाला, ‘लव्ह यू दादा’ यावर अजित पवार म्हणाले,‘लव्ह यू टू’ अन् मग काय?.जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध विकास प्रकल्पांची माहिती दिली. यावेळी विभागीय क्रीडा संकुलाच्या कामाचीही माहिती देण्यात आली. त्यावरून अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले. ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही चांगले काम करणार नसाल, तर निधी का द्यायचा? हा जनतेचा पैसा आहे, तो वाया जाऊ देऊ नका. कामे दर्जेदार करा; मग निधी कमी पडू देणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी देखील कामे सुरू असताना त्याची पाहणी करणे, चुकीचे काम होत असेल, तर वेळोवेळी सूचना दिल्या पाहिजेत.’’.विमानतळासाठी अधिक जागेचे संपादन कराविमातळाच्या विस्तारीकरणाबद्दल पवार म्हणाले, ‘‘कोल्हापूर विमानतळ धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी वेगवेगळे प्रस्ताव सादर न करता भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तीन किलोमीटर लांब धावपट्टीसाठी दोन्ही बाजूंची तपासणी करून आवश्यक भूसंपादन करावे. आवश्यकता भासल्यास दोन्ही बाजूंचे रस्ते बाहेरून काढण्यासाठी प्रस्ताव तयार करा. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊ.’’ जागेच्या प्रश्नाबाबत आणि धावपट्टी विस्तारीकरणाबाबत त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली.प्रत्येक अंगणवाडीला १५ लाखअजित पवार म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील प्रत्येक अंगणवाडी इमारतीसाठी १५ लाखांची तरतूद करू. ज्या गावांचा कारभार चांगला त्यांना निधी अधिक अशी स्पर्धा ठेवा. त्यातून गावांचा विकास अधिक होईल.’’.अंबाबाई आराखडा दुरुस्ती प्रस्ताव द्याअंबाबाई मंदिराच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणाच्याही भावना दुखवू नका. किरणोत्सवात अडथळा येऊ देऊ नका. मंदिर परिसर आणि आतील नूतनीकरणासाठी नैसर्गिक दगडांचा वापर करा. भूसंपादन करताना कोणालाही बेघर करू नये. लोकांना पूर्वीपेक्षा चांगल्या सुविधा आणि घरे मिळावीत. अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यातील शासकीय निर्णयानुसार मंत्रिमंडळात ठरलेल्या बदलांसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव योग्य असल्याची खात्री पटल्यानंतर तातडीने निधी उपलब्ध करून देऊ, असेही मंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.आयटी पार्कसाठी नवी जागा पहाआयटी पार्क जागेबद्दल पवार म्हणाले, ‘‘कोल्हापूर भविष्यात आयटी पार्क हब बनू शकते. याचा विचार करून विस्तारासाठी पुरेशी जागा आहे का, याची तपासणी करा. त्यासाठी अन्यत्र जागा बघा. आमदारांनी इतर जागांचे पर्याय सुचवले आहेत. त्यानुसार तातडीने अंतिम निर्णय घेऊन जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावा.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.