कोल्हापूर

Ajit Pawar : जात बघून माझ्यावर टीका, अजित पवारांच्या मुस्लिम आमदाराचे शिवप्रतिष्ठानवर अप्रत्यक्ष आरोप

Ajit Pawar Muslim MLA News : आतापर्यंत एकदाही मी गोवंश हत्येचे समर्थन केले नाही आणि करणारही नाही. बेकायदेशीरपणे होत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीला माझा विरोधच असेल.
Ajit Pawar
Ajit Pawaresakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Ajit Pawar Muslim MLA : ‘‘आतापर्यंत एकदाही मी गोवंश हत्येचे समर्थन केले नाही आणि करणारही नाही. बेकायदेशीरपणे होत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीला माझा विरोधच असेल. तरीही मी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली म्हणून जातीयवादी समजून माझ्यावर आरोप केले जात आहेत. अल्पसंख्याक आमदार असल्यानेच काहीजणांकडून माझ्यावर टीका केली जात आहे,’’ असे आरोप आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी शनिवारी पत्रकार बैठकीत केले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
miraj
MLA
Hasan Mushrif
ncp leader
ncp mla

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com