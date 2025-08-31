Ajit Pawar : जात बघून माझ्यावर टीका, अजित पवारांच्या मुस्लिम आमदाराचे शिवप्रतिष्ठानवर अप्रत्यक्ष आरोप

Ajit Pawar Muslim MLA : ‘‘आतापर्यंत एकदाही मी गोवंश हत्येचे समर्थन केले नाही आणि करणारही नाही. बेकायदेशीरपणे होत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीला माझा विरोधच असेल. तरीही मी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली म्हणून जातीयवादी समजून माझ्यावर आरोप केले जात आहेत. अल्पसंख्याक आमदार असल्यानेच काहीजणांकडून माझ्यावर टीका केली जात आहे,’’ असे आरोप आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी शनिवारी पत्रकार बैठकीत केले..शिवप्रतिष्ठानच्यावतीने आमदार नायकवडी यांच्यावर करण्यात आलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार नायकवडी यांनी संवाद साधत भूमिका मांडली. आमदार नायकवडी म्हणाले, ‘‘गोवंश हत्येला माझा कायमच विरोध आहे. हिंदुत्वालाही कधी विरोध नाही..मात्र, त्या नावाखाली समाजात द्वेष पसरविणाऱ्यांना माझा विरोध असणार आहे. जनावरे घेऊन जाणारी वाहने अडविण्याचा आणि त्याच्या तपासणीचा कोणलाही अधिकार नाही. अशा वाहनांची तपासणी आणि कारवाईचे अधिकार पोलिसांना आहेत, तरीही काही संस्था, व्यक्ती बेकादेशीरपणे अशी कामे करत आहेत. त्यामुळे अशा बनावट गोरक्षकांवर कारवाईसाठी मी पोलिसांकडे तक्रार करत आहे.’’.Miraj News : कृष्णा नदीत उडी घेवून युवतीचा जीवन संपविण्याचा प्रयत्न; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने वाचला जीव.पोलिसांनीही अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. शेतकरी नियमांचे पालन करून जनावरांची वाहतूक करत असतील, तर त्यांची अडवणूक कोणीही करू नये. मात्र, काहीजणांकडून कायदा हातात घेऊन हे प्रकार सुरू असल्यानेच त्याला विरोध करत आहे. कायद्याचा आदर करत असल्याने बेकायदेशीर कृत्यांना विरोध करत राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..‘टीकेचा हिशेब केला जाईल’आमदार नायकवडी म्हणाले, ‘‘शिवप्रतिष्ठानच्यावतीने धमक्या दिल्या जात आहेत. या धमक्यांना मी कधीच घाबरत नाही. माझ्यावर टीका केली, तर त्याचा हिशेब केला जाईल. माझ्यावर टीका करणाऱ्यांनी पन्नासवेळा विचार करून मगच टीका करावी.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.