Kolhapur Water Crisis : पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य! धरणांमधील 10 टक्के पाणी राखून ठेवा; जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांचे महत्त्वाचे आदेश

कोल्हापूर : ‘अल-निनो’मुळे जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन अत्यंत बारकाईने केले पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्या. जिल्ह्यातील प्रत्येक धरणातील पाण्याचा मृत साठा सोडून दहा टक्के पाणी राखून (बफर स्टॉक) ठेवा, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी आज येथे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ देखरेख समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते..बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, पल्लवी पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. राठोड म्हणाले, ‘जिल्ह्यात टंचाई भासू नये, यासाठी काटेकोर नियोजन करावे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नळांची, जलवाहिनीची गळती तत्काळ दुरुस्त करावी. पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिकांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत. त्या प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करावा. पाणी वापराबद्दल व्यापक जनजागृती करावी. धरण क्षेत्रातील गळती दुरुस्ती अग्रक्रमाने करावी.’.Anganwadi Sevika Promotion : अंगणवाडी सेविकांसाठी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! वयोमर्यादेचा अडथळा दूर, 55 वर्षांपर्यंतच्या सेविकांना मिळणार पदोन्नती, 'ती' अट रद्द.बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, उपजिल्हाधिकारी शक्ती कदम, कृषी अधीक्षक जालिंदर पांगरे, जिल्हा नगरपालिका (प्रशासनाधिकारी) अजय पाटणकर, महापालिका उपायुक्त नागेंद्र मुतकेकर, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता व्ही. ए. कराड, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रमोद बाबर, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता आय. ए. नाईक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल) शशिकांत निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माने यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते..हे करा!जिल्हा परिषदेने दोन हजार वनराई बंधारे बांधावेतठिकठिकाणची गळती तत्काळ दुरुस्त करावीचाऱ्याचे नियोजन करासांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण करून त्या पाण्याचा पुनर्वापर करावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.