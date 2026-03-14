Kolhapur Crime : घरफोडीत दहा लाखांचा ऐवज पळविला; आलासमध्ये घटना, सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा समावेश

कुरुंदवाड : आलास (ता. शिरोळ) येथील माळभागातील बंद घराच्या दरवाजाचा कडी-कोयंडा उचकटून चोरट्यांनी नऊ तोळे सोन्याचे व १५ तोळे चांदीच्या दागिन्यांवर डल्ला मारला. शिवाय सीसीटीव्हीचे डीव्हीआर सोबत घेऊन गेल्याची घटना आज उघडकीस आली. .घटनेत अंदाजे दहा लाखांचा ऐवज पळविला. घटनेची नोंद कुरुंदवाड पोलिसात झाली आहे. पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला आहे. बांधकाम कंत्राटदार दादा निशानदार यांच्या घरी ही चोरी झाली..Kolhapur Theft Crime : म्हाकवेत मध्यरात्रीचा थरार; दोन बंगले फोडून ११ तोळे सोने आणि लाखोंची रोकड लंपास.याबाबत अधिक माहिती अशी, आलास - कवठेगुलंद माळभागावर दादा निशानदार यांचे घर आहे. श्री. निशानदार गुरुवारी संकेश्वर येथे पाहुण्यांच्या गावी गेले होते. आज गावाहून परत आल्यानंतर दाराचे कुलूप कडी-कोयंडा उचकटल्याचे निदर्शनास आले. .चोरट्यांनी कडी-कोयंडा उचकटून कपाटातील कपडे व अन्य साहित्य विस्कटून टाकले. कपाटामधील सोन्याचे आठ तोळ्यांचे दागिने, तसेच सुमारे १५ तोळ्याचे चांदीचे दागिने पळविले. सीसीटीव्हीचा डीव्हीआरदेखील घेऊन गेले आहेत. .Kolhapur Thesft Case : करवीर-कागल तालुक्यात घरफोड्यांची मालिका; सराईत घरफोड्या अटकेत,चौदा लाखांचा मुद्देमाल जप्त.निशानदार यांनी तत्काळ घटनेची माहिती कुरुंदवाड पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळताच इचलकरंजीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी विक्रांत गायकवाड, सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. .सोबत फॉरेन्सिक लॅब, ठसेतज्ज्ञ आणि श्वानपथक होते. जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत शहापुरे, तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष राजू पाटील, मारुती गावडे, पोलिसपाटील केरबा भोई, बीट अंमलदार ज्ञानदेव सानप, सायबरतज्ज्ञ सागर खाडे आदींनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास यंत्रणा गतिमान केली.