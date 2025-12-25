कोल्हापूर

Kolhapur Election : पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू, पण शब्द दुसऱ्यालाच; महायुतीत इच्छुकांची उघड नाराजी

Alliance Seat-Sharing Confusion and Aspirants’ Discontent : वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असताना इच्छुक मात्र निर्णय प्रक्रियेपासून दूर, ऐनवेळी पक्ष बदलण्याची तयारी; इच्छुकांकडून धक्कातंत्राची शक्यता. नेत्यांचा ग्रीन सिग्नल, पण अधिकृत यादीचा अद्यापही पत्ता नाही
Alliance Seat-Sharing Confusion and Aspirants’ Discontent

Alliance Seat-Sharing Confusion and Aspirants’ Discontent

sakal

लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महायुती आणि महाविकास आघाडीत उमेदवार ठरविण्यासाठी पदाधिकारीच नेते झाल्यामुळे इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीतील कार्याकर्त्यांशी चर्चा सुरू ठेवली आहे,

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
political parties
Political Controversy
political news kolhapur
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com