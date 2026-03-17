कोल्हापूर : आलमट्टी धरणाची उंची वाढवणार, असे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी जाहीर करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी आज निवेदनाद्वारे आलमट्टी उंचीवाढविरोधी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे निमंत्रक विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे केली..निवेदनात म्हटले आहे, आलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, यासाठी ता. ८ मे २०२५ रोजी अंकली टोल नाक्याजवळ उदगाव, कोल्हापूर, सांगली रोड येथे सर्वपक्षीय पूरबाधित लोकांनी चक्का जाम आंदोलन केले. .त्यानंतर मुंबई व नंतर दिल्ली येथे बैठक झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे हे आंदोलन स्थगित केले होते. .आमदार चंद्रदीप नरके यांनी अधिवेशनावेळी जर आलमट्टी धरणाची उंची वाढवायला परवानगी दिली, तर कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील नदीकाठची गावे स्थलांतरित करावी लागतील याची दखल राज्य शासनाने घ्यावी, असा प्रश्न विचारला होता. .बेळगाव, विजापूर व बागलकोट जिल्ह्यांसाठी आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीबाबत कर्नाटक सरकार ठाम आहे. यासंदर्भात कृष्णा लवादाकडेही मुद्दा मांडण्यात आला आहे. आलमट्टी धरणाच्या बँक वॉटरमध्ये बुडीत होणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करून कर्नाटक राज्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..कोणत्याही परिस्थितीत या धरणाची उंची वाढवण्याचा कर्नाटक सरकारचा ठाम निर्धार आहे, तरी याबाबत महाराष्ट्र शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.