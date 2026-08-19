कोल्हापूर

Amba Ghat ST Bus Service: आंबा घाट एसटी वाहतुकीसाठी खुला; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी; तूर्त दिवसाच वाहतूक

Amba Ghat Reopens for ST Bus Traffic: आंबा घाट एसटी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून तूर्त सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ या वेळेत पोलिस संरक्षणात वाहतूक सुरू राहणार आहे.
Amba Ghat ST Bus Service

Amba Ghat ST Bus Service

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आंबा: आंबा घाटात रस्ता खचल्याने व भेगा पडल्याने बंद पडलेल्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, आमदार किरण सामंत यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी घाटाची आज पाहणी केली.

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