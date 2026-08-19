Amba Ghat ST Bus Service: आंबा घाट एसटी वाहतुकीसाठी खुला; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी; तूर्त दिवसाच वाहतूक

आंबा: आंबा घाटात रस्ता खचल्याने व भेगा पडल्याने बंद पडलेल्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, आमदार किरण सामंत यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी घाटाची आज पाहणी केली. .दरम्यान, एसटी वाहतुकीसाठी हा मार्ग खुला केला आहे. तूर्त ही वाहतूक सकाळी सहा ते सायंकाळी सात या वेळेत पोलिस संरक्षणात होणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा मिळाला. हा घाटमार्ग बंद असल्याने व्यापारी, शेतकरी आणि नागरिक, एसटी प्रवाशांची कोंडी झाली होती..Corporator Daughter: भाजप नगरसेविकेच्या २३ वर्षीय मुलीने संपवले आयुष्य, परीक्षेच्या आदल्या दिवशी उचलले टोकाचे पाऊल.याची दखल घेत आमदार सामंत यांनी प्रशासकीय यंत्रणेसह घाट रस्त्याची पाहणी केली. पोलिस, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना समन्वय साधून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रवाशांचे होणारे हाल आणि अणुस्कुरा घाटामध्ये वाढलेली वाहतूक लक्षात घेता एसटीसाठी आंबा घाट खुला केला आहे..Corporator Daughter: भाजप नगरसेविकेच्या २३ वर्षीय मुलीने संपवले आयुष्य, परीक्षेच्या आदल्या दिवशी उचलले टोकाचे पाऊल.रस्त्याची क्षमता, तांत्रिक अहवाल आणि दरडी कोसळण्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊनच अंतिम वाहतुकीबाबत निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. प्रांताधिकारी जीवन देसाई, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र करपे, पोलिस उपअधीक्षक एस. डी. कदम, तहसीलदार शुभांगी जाधव, मंडल अधिकारी त्रिवेणी पाटील, देवरुखचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र यादव, बांधकाम सभापती विलास चाळके, हातखंबा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सत्यराज घुले, आंबा पोलिस महामार्ग मदत केंद्राच्या प्रभारी अधिकारी शिल्पा यमगेकर, तहसीलदार अमृता साबळे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.