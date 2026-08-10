Amba Ghat Bus Service Suspended: आंबा घाटातून एसटी वाहतूक बंद; अवजड वाहनांत समावेश; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

आंबा: भूस्खलनाचा गंभीर धोका, दरड कोसळणे अथवा रस्ता खचण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारी म्हणून आंबा घाटातून आज दुपारपासून एस. टी. वाहतूक बंद केली आहे. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी आदेश जारी केला आहे. .एस. टी. अवजड वाहनांत समावेश असल्याने व धोकादायक स्थितीत वाहतूक नको म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूर कळे, बाजार भोगाव, अणुस्कुरा मार्गे पाचल, रत्नागिरी व गगनबावडा तळेरे मार्गे मुंबई, गोवा, रत्नागिरी असा कोकणाकडे जाण्यासाठी एसटीचा मार्ग वळविला आहे..Dahisar Fire: दहिसरमध्ये आगीचं रौद्ररूप, परिसरात धुराचे मोठे लोट; गॅरेजला अचानक लागलेल्या आगीचा VIDEO VIRAL.घाटातील परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत घाटातील दळणवळण जड वाहतुकीसाठी बंद राहील, असे आदेशात म्हटले आहे. कोल्हापूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबा घाट परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसाने घाटातील ओझरे खिंडीत भूस्खलनासह रस्त्याला तडे गेल्याने वाहतुकीसाठी धोका निर्माण झाला आहे..प्रवाशांच्या जीवितास संभाव्य धोका निर्माण झाल्याने प्रशासनाने या मार्गावरील सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस तातडीने पूर्णबंदी घातली आहे. आंबा घाटातील किमी ६७.१४० ते ७४.६०० दरम्यानचा महामार्ग धोकादायक स्थितीत पोहोचला आहे. विशेषतः ६९.५०० ते ६९.७०० या खोल दरीलगतच्या भागात रस्त्याची धूप झाली असून भूस्खलनाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.