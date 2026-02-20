कोल्हापूर

Ambabai Temple : अंबाबाईच्या दरबारातील ३४ स्वच्छतादूत; झाडूच्या एका फटक्यात उजळते श्रद्धेचे मंदिर!

Unsung Cleanliness Warriors : दररोज हजारो भाविकांचे चरणस्पर्श लाभणारे महाल्क्षमी हे केवळ श्रद्धेचे केंद्र नाही, तर सेवेचा अखंड प्रवाह आहे. गाभाऱ्यातील तेजस्वी मूर्तीचे दर्शन घेताना भाविकांना दिसते ते स्वच्छ, लख्ख मंदिर.
नंदिनी नरेवाडी ः सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेण्यासाठी दररोज हजारो पावले मंदिराच्या दिशेने वळतात. गाभाऱ्यातील त्या तेजपुंज मूर्तीचे दर्शन घेऊन भाविक तृप्त होतात; पण हे मंदिर, तो काळा पाषाण आणि तो विस्तीर्ण परिसर भाविकांच्या स्वागतासाठी सदैव लख्ख ठेवण्यामागे ३४ स्वच्छतादूतांचे अहोरात्र कष्ट दडलेले आहेत.

