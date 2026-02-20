Ambabai Temple : अंबाबाईच्या दरबारातील ३४ स्वच्छतादूत; झाडूच्या एका फटक्यात उजळते श्रद्धेचे मंदिर!

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेण्यासाठी दररोज हजारो पावले मंदिराच्या दिशेने वळतात. गाभाऱ्यातील त्या तेजपुंज मूर्तीचे दर्शन घेऊन भाविक तृप्त होतात; पण हे मंदिर, तो काळा पाषाण आणि तो विस्तीर्ण परिसर भाविकांच्या स्वागतासाठी सदैव लख्ख ठेवण्यामागे ३४ स्वच्छतादूतांचे अहोरात्र कष्ट दडलेले आहेत. .ज्यांच्यासाठी मंदिर केवळ कामाचे ठिकाण नसून, त्यांच्या भक्तीचे ऊर्जास्थान आहे. गेली अनेक दशके या कर्मचाऱ्यांचे हात स्वच्छतेत गुंतलेले आहेत. सुटीच्या काळात किंवा नवरात्रोत्सवात भाविकांची मांदियाळी असते..‘देवगिरी’ पोरका झाला.पाय ठेवायला जागा नसतानाही भाविकांना त्रास न देता स्वच्छता राखणे हे मोठे आव्हानात्मक काम असते; पण या कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कधीही त्रासिक भाव नसतात. शुक्रवारी होणारा पालखी सोहळा किंवा पौर्णिमेचा उत्साह म्हणजे या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेचा काळ. पालखी मार्गस्थ होताना होणारी गर्दी आणि त्यानंतर विखुरलेला कचरा, भक्तिभावाने उधळलेली फुले हे सर्व स्वच्छ केल्याशिवाय या कर्मचाऱ्यांचा दिवस संपत नाही..रात्री उशिरापर्यंत राबून जेव्हा संपूर्ण मंदिर परिसर पुन्हा शांत आणि स्वच्छ होतो, तेव्हाच हे ‘स्वच्छतादूत’ समाधानाने घरी परततात. नवरात्रोत्सव काळात तर दिवसभर गर्दी असते. यामुळे रात्री मंदिर बंद झाल्यानंतर संपूर्ण मंदिर परिसर स्वच्छ करूनच हे स्वच्छता कर्मचारी मध्यरात्री घरी परततात. दैनंदिन स्वच्छतेसोबतच महापालिकेच्या सहकार्याने दर महिन्याला धूरफवारणी, औषधफवारणी करून भाविकांच्या आरोग्याचीही काळजी घेतली जाते..Trimbakeshwar Mahashivratri : 'बम बम भोले'च्या निनादाने दुमदुमली त्र्यंबकनगरी; महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांचा महापूर!.दोन शिफ्ट, एकच ध्यासमंदिरात दोन शिफ्टमध्ये ३४ कर्मचारी असतात. पहाटेच्या काकड आरतीपासून ते रात्रीच्या शेजारतीपर्यंत या कर्मचाऱ्यांची लगबग असते. गाभारा स्वच्छ करणे, कासव चौक, दर्शन रांगा आणि मंदिराचा बाह्य परिसर चकाचक ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी. ‘देवीच्या दरबारात सेवा करायला मिळते, हे आमचे भाग्य,’ अशी भावना यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या चेहऱ्यावर उमटलेली असते..एक आगळीवेगळी ‘पालखी’ सेवादर शुक्रवारी आणि पौर्णिमेला मंदिराचा परिसर भाविकांनी फुललेला असतो. पालखी सोहळा सुरू असताना या कर्मचाऱ्यांची नजर केवळ स्वच्छतेवर असते. पालखी पुढे सरकली की मागे झालेली अस्वच्छता क्षणात दूर करण्यासाठी हे कर्मचारी सज्ज असतात. .सोहळा संपल्यानंतर रात्री कितीही उशीर झाला, तरी संपूर्ण मंदिर परिसर ‘आरशासारखा’ स्वच्छ केल्याशिवाय हे कर्मचारी ड्यूटी संपवत नाहीत. ही त्यांची कामाप्रती असलेली निष्ठा व देवीप्रती असलेली पराकोटीची भक्ती आहे. .लोक मंदिरात येतात तेव्हा त्यांना सगळे लख्ख हवे असते. पहाटे जेव्हा आम्ही गाभाऱ्यात झाडू मारतो, तेव्हा काळोखातही देवीचे तेज आम्हाला बळ देते. पाहुणे येतात तेव्हा घर कसे स्वच्छ ठेवतो, तसेच हे आमचे घरच आहे. .पालखीच्या दिवशी रात्री १२ वाजोत किंवा १, जोपर्यंत काळा पाषाण आरशासारखा चमकत नाही, तोपर्यंत आम्हाला चैन पडत नाही. थकवा येतो; पण अंबाबाईच्या मूर्तीकडे पाहिले की तो कुठल्या कुठे पळून जातो.- कपिल पाटील, स्वच्छता निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.