कोल्हापूर

Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मूळ मूर्तीचे दर्शन उद्या दुपारनंतर पूर्ववत; गाभारा संवर्धनाची प्रक्रिया आजही सुरू राहणार

Darshan Resumes : कोल्हापुरातील करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात सध्या गाभाऱ्याच्या जतन व संवर्धनाचे काम सुरू असल्याने मूळ मूर्तीचे दर्शन काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आले होते
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील गाभारा जतन व संवर्धनाचे काम गेली तीन दिवस सुरू आहे. उद्या (मंगळवारी) दिवसभर हे काम सुरू राहणार असून, बुधवारी (ता.१८) दुपारी साडेबाराच्या आरतीनंतर मुळ मुर्तीचे दर्शन पूर्ववत होणार असल्याचे प्रसिध्दीपत्रक देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
temple
Devotee
kolhapur ambabai tempal
devotees darshan
kolhapur city

