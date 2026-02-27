Kolhapur Amababi : भक्ती आणि जबाबदारीची सांगड; मंदिर परिसरात सकाळपासून स्वच्छता मोहिमेची धडाकेबाज सुरुवात

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या आवारात असणाऱ्या श्री काशीविश्वेश्वर तलावाची स्वच्छता मोहीम महापालिका व देवस्थान समितीतर्फे शनिवारी (ता. २१) दुपारपासूनच सुरू झाली..हे तळे खोल असल्याने मशीनच्या सहाय्याने स्वच्छता करण्यात आली. मशीनद्वारे या तळ्यातील दूषित पाणी बाहेर काढण्यात आले. अतिउच्च दाबाने पाण्याचा फवारा करून या तळ्यातील घाण काढण्यात आली..Kolhapur City : १५० फूट खोल विहिरीत कोसळलेले झाड क्रेनने बाहेर; जीवावर उदार होऊन पार पडली धाडसी स्वच्छता मोहीम! .या मशीनमध्ये असलेल्या सक्शनद्वारे हा कचरा बाहेर काढण्यात आला. पुन्हा पंपच्या साहाय्याने दूषित पाणी काढून हे तळे स्वच्छ करण्यात आले. आज सकाळी पुन्हा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी परिसरातील संत गाडगेबाबा महाराजांच्या पुतळ्याची स्वच्छता केली..तसेच जोतिबा मंदिर, काशीविश्वेश्वर मंदिर परिसर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छता केली. फुल व हारविक्रेत्यांनी आपापल्या दुकानांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवली. पुन्हा दुपारी मशीनद्वारे या तळ्याची स्वच्छता करण्यात आली. .Kolhapur Muncipal : महापालिकेतर्फे शुक्रवारी स्वच्छता मोहीम; महापौर रूपाराणी निकम, ‘सकाळ’च्या ‘जलतीर्थ स्वच्छता’ मोहिमेचा पुढील टप्पा.सकाळी सकाळी सुरू असलेली ही स्वच्छता मोहिमेने पर्यटक व भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. महापालिकेचे साहाय्यक आयुक्त कृष्णात पाटील यांनी मोहिमेची पाहणी केली. ‘सकाळ’ माध्यम समूह, कोल्हापूर महापालिका आणि अर्थ वॉरियर्स यांच्यातर्फे आयोजित मिशन स्वच्छ कोल्हापूर या उपक्रमात सहभागी झाले. .आज गाडगेबाबा मंदिर व काशीविश्वेश्वर तलाव स्वच्छता करण्यात आली. तसेच, परिसरातील कचराही संकलित केला. धार्मिक वारसा असलेले हे तळे स्वच्छ ठेवणे प्रत्येक कोल्हापूरकराची जबाबदारी आहे.- संजय निगवेकर. संत गाडगेबाबा जयंतीनिमित्त सकाळी सहा वाजल्यापासून मंदिर परिसर स्वच्छ केला. मंदिर परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्लास्टिकचा वापर टाळला पाहिजे. - पूजा समुद्रे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.