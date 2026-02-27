कोल्हापूर

Kolhapur Amababi : भक्ती आणि जबाबदारीची सांगड; मंदिर परिसरात सकाळपासून स्वच्छता मोहिमेची धडाकेबाज सुरुवात

Temple Lake : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर परिसरात भक्ती आणि स्वच्छतेची अनोखी सांगड पाहायला मिळाली. काशीविश्वेश्वर तलाव येथे महापालिका, देवस्थान समिती आणि स्वयंसेवकांच्या संयुक्त पुढाकारातून अत्याधुनिक मशीनच्या साहाय्याने मोठी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या आवारात असणाऱ्या श्री काशीविश्वेश्वर तलावाची स्वच्छता मोहीम महापालिका व देवस्थान समितीतर्फे शनिवारी (ता. २१) दुपारपासूनच सुरू झाली.

