Kolhapur Cleanliness: नवरात्रोत्सवातील गर्दीतही अंबाबाई मंदिर स्वच्छतेत अव्वल; कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करत आहेत.

कोल्हापूर: शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात भाविकांची अलोट गर्दी लोटली आहे. लाखो भाविकांची गर्दी होत असतानाही मंदिर आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे कर्मचारी अहोरात्र राबत आहेत. ‘स्वच्छतेतच ईश्वर’ या उक्तीचे दर्शन सध्या मंदिर परिसरात घडत आहे..मंदिराच्या परिसरात दिवसभर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची बारीक नजर असते. गर्दीमध्ये चुकून एखादा कागदाचा तुकडा किंवा प्लास्टिक जरी पडले, तरी ते त्वरित कर्मचाऱ्यांकडून उचलले जाते. दिवसभरात भाविकांची प्रचंड गर्दी असल्याने कचरा वाहून नेण्यासाठी ट्रॅक्टर किंवा मोठी वाहने आणता येत नाहीत. त्यामुळे दिवसभर कचरा कचराकुंडीत जमा केला जातो आणि वाहतुकीचे मुख्य काम रात्रीच्या वेळी केले जाते, जेणेकरून भाविकांना कोणताही त्रास होणार नाही. देवस्थानचे स्वच्छता कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये सतत कार्यरत असून, दिवसभरात मंदिरातून साधारण अर्धी ट्रॉली कचरा संकलित होतो..रात्री साडेअकरा ते दीड स्वच्छतेची वेळस्वच्छतेचा खरा महायज्ञ रात्री शेजारती झाल्यानंतर आणि मंदिर पूर्णपणे रिकामे झाल्यावर सुरू होतो. रात्रीच्या पालखी सोहळ्यानंतर सफाई कर्मचारी तातडीने कामाला लागतात. पालखीच्या वेळी उधळलेली फुले, पाकळ्यांचे निर्माल्य संकलित केले जाते. रात्री साडेअकरा ते दीड वाजेपर्यंत अवघा मंदिर परिसर, गाभारा, दर्शनरांगा आणि प्रत्येक कोपरा घासून-पुसून स्वच्छ केला जातो. या मोहिमेत अगदी तेलाच्या बाटलीचे लहान टोपणही जमिनीवर राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. मध्यरात्री मंदिर अगदी लखलखीत करूनच हे कर्मचारी थांबतात..महापालिकेकडून तीन शिफ्टमध्ये काममंदिराच्या आतील भागासोबतच बाहेरील परिसर चकाचक ठेवण्याची जबाबदारी कोल्हापूर महापालिकेची यंत्रणा चोखपणे पार पाडत आहे. महापालिकेने यासाठी तीन शिफ्टमध्ये म्हणजेच सकाळी ६ ते दुपारी २, दुपारी २ ते रात्री १० आणि रात्री १० ते सकाळी ६ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. घाटी दरवाजा, महाद्वार रोड, विद्यापीठ गेट, पूर्व दरवाजा, भवानी मंडप आणि राजाराम हायस्कूल या सर्व परिसरांवर महापालिकेचे विशेष लक्ष आहे. या परिसरातून दिवसाला तब्बल ४ ते ५ टन कचरा संकलित केला जातो. तसेच गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या स्वच्छतागृहांची दर दोन तासांनी स्वच्छता केली जात असल्याने भाविकांना दिलासा मिळत आहे..‘अवनि’कडून निर्माल्याचे सेंद्रिय विघटनउत्सवाच्या काळात मंदिरात मोठ्या प्रमाणात निर्माल्य (फुले, हार) जमा होते. या निर्माल्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘अवनि’ संस्थेची मदत घेतली जात आहे. संस्थेच्या कचरावेचक महिलांकडून दररोज गोळा होणाऱ्या निर्माल्याचे अचूक वर्गीकरण केले जाते. त्यानंतर या निर्माल्याचे सेंद्रिय पद्धतीने विघटन करून त्यापासून उत्तम दर्जाचे खत तयार केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.