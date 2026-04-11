Ambabai Temple Kolhapur : अंबाबाई मंदिराच्या गर्भात दडलंय मोठं रहस्य? उत्खननात सापडल्या गरुड मंडपाच्या प्राचीन पायऱ्या, संवर्धनावेळी ऐतिहासिक ठेवा समोर

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात सुरू असलेल्या जतन-संवर्धन आणि विकास कामादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक शोध लागला आहे. मंदिराच्या परिसरात (Ambabai Temple Kolhapur) जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या गरुड मंडपाच्या नक्षीदार चार पायऱ्या समोर आल्या आहेत. यापैकी दोन पायऱ्यांवर आकर्षक नक्षीकाम दिसून येत आहे..या शोधामुळे मंदिराचे सुमारे २ ते ३ फूट बांधकाम जमिनीखाली दडलेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंबाबाई मंदिरासाठी आखण्यात आलेल्या १४०० कोटींच्या विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यातील १४४ कोटी रुपयांच्या कामांतर्गत सध्या जतन आणि संवर्धनाची कामे सुरू आहेत..मंदिराच्या बाह्य आवारात सुमारे १५ वर्षांपूर्वी न तापणारी फरशी बसविण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही फरशी उन्हात तापून भाविकांच्या पायांना त्रासदायक ठरत होती. तसेच, ती मंदिराच्या पारंपरिक वास्तुरचनेलाही साजेशी नव्हती. त्यामुळे आता या सर्व फरशा काढून त्याऐवजी किमान ९ ते १० इंच जाडीच्या दगडी फरशा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..गरुड मंडपाजवळील फरशा काढण्याचे काम सुरू असताना प्रथम एक दगडी पायरी आढळली. त्यानंतर पुढील खोदकामात आणखी तीन पायऱ्या सापडल्या, ज्यामुळे हा ऐतिहासिक शोध अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे..दरम्यान, अंबाबाई मंदिरातील प्रसिद्ध किरणोत्सव अधिक प्रभावीपणे अनुभवता यावा, यासाठी गरुड मंडपाची उंची सात इंचांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सूर्यकिरणांना मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश करण्यासाठी अधिक जागा उपलब्ध होईल. मंडपाची जमीन खोदून नवीन फरशी बसविण्यासोबतच ही उंचीवाढ करण्यात येणार आहे.