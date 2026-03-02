कोल्हापूर

Kolhapur Parking : पार्किंग बंद, पायपीट सुरू; श्री अंबाबाई मंदिराजवळील विद्यापीठ गेटकडील पार्किंग बंद केल्याने पर्यटकांचे हाल

Devotee Hardship : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचे हाल सुरू आहेत. विद्यापीठ गेटजवळील पार्किंग बंद केल्याने उन्हातान्हात लांब पायपीट करावी लागत असून, वृद्ध व महिलांना विशेष त्रास सहन करावा लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : यवत (जि. पुणे) येथील १० - १५ महिलांचा ग्रुप आज अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी आला होता. विद्यापीठ गेटजवळील पार्किंगच्या रस्त्यावर आल्यानंतर त्यांना रोखण्यात आले. गाडी इकडे लावू शकत नाही पुढे जा, अशा सूचना तेथील कर्मचाऱ्यांनी दिल्या.

