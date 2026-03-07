कोल्हापूर

Kolhapur Amababi Temple : पायाला बसणार नाहीत आता चटके; मंदिर परिसर, दर्शन रांग मार्गावर पांढरे पट्टे मारण्याचे काम सुरू

Devotee Heat Relief : हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. या पार्श्वभूमीवर मंदिर प्रशासनाने भाविकांच्या सोयीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत मंदिर परिसर आणि दर्शन रांगेच्या मार्गावर उष्णता कमी करणारे ‘कुल कोट’ पांढरे पट्टे मारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे.
Workers paint heat-reflective

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : उन्हाचा तडाखा वाढू लागल्याने करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या हजारो भाविकांना तापलेल्या रस्त्यावरून अनवाणी चालताना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.

