Kolhapur Amababi Temple : पायाला बसणार नाहीत आता चटके; मंदिर परिसर, दर्शन रांग मार्गावर पांढरे पट्टे मारण्याचे काम सुरू

कोल्हापूर : उन्हाचा तडाखा वाढू लागल्याने करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या हजारो भाविकांना तापलेल्या रस्त्यावरून अनवाणी चालताना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. भाविकांच्या या वेदना लक्षात घेऊन मंदिर परिसरात आणि दर्शन रांगेच्या मार्गावर आजपासून विशेष 'कुल कोट' पांढरे पट्टे मारण्याच्या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात झाली. जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यापासून ते दर्शन रांगेपर्यंत हे ७ फूट रुंदीचे पांढरे पट्टे मारले जात असून, यामुळे आता भाविकांना रणरणत्या उन्हातही चटके न बसता सुखद दर्शन घेता येणार आहे. मार्चच्या सुरुवातीलाच कोल्हापुरात तापमानाचा पारा वाढू लागला आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत रस्ते प्रचंड तापत असल्याने मंदिरात दर्शनासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या भाविकांना, विशेषतः वृद्ध आणि लहान मुलांना अनवाणी चालणे अशक्य होत होते. अनेक भाविकांना पायाला चटके बसत असल्याच्या तक्रारी मंदिर प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, भाविकांच्या सोयीसाठी रस्त्यावर उष्णता शोषून घेणाऱ्या पांढऱ्या रंगाचे पट्टे मारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोहिमेची व्याप्ती मोठी असून, जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यापासून सरलष्कर भवन येथील दर्शन रांगेपर्यंत हे पट्टे मारले जात आहेत. तिथून पुढे चप्पल स्टँड असलेल्या दक्षिण दरवाजापर्यंत भाविकांना चालण्यासाठी ७ फूट रुंदीचा सुरक्षित मार्ग तयार केला जात आहे. तसेच, शहरातील मुख्य वर्दळीचा भाग असलेल्या महाद्वार रोडवरही हे पट्टे मारले जाणार आहेत, जेणेकरून शहरातून चालत येणाऱ्या भाविकांना दिलासा मिळेल.