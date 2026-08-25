Ambabai Temple Redevelopment: रेडीरेकनर कमी, हवी योग्य मोबदल्याची हमी ; श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा; भूसंपादनासाठी विशेष प्रस्ताव बनवण्याची मागणी

कोल्हापूर: करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर व परिसर पुनर्विकास आराखड्यांतर्गत भूसंपादन करताना रेडीरेकनरची समस्या आहे. महाद्वार रोड परिसरातील रेडीरेकनरचे दर पाच वर्षांत फारसे वाढले नाहीत. त्यामुळे रेडीरेकनरचे दर आणि जमिनीचे बाजारभाव यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. शासनाच्या नियमानुसार रेडीरेकनरच्या अडीचपट रक्कम दिली जाईल. मात्र, रेडीरेकनर न वाढल्याने मिळकतधारकांना योग्य मोबदला मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाने या भूसंपादनासाठी विशेष प्रस्ताव बनवावा, अशी मागणी होत आहे. .महाद्वार रोड येथील रेडीरेकनर सर्व ठिकाणी सारखा नाही. गल्लीच्या एका कोपऱ्याला एक, तर आतल्या बाजूला दुसरा रेडीरेकनर लागू होतो. त्यामुळे भूसंपादन करताना सर्व ठिकाणांचा दर सारखा करणे हाही एक प्रश्न आहे.? सध्या या परिसरातील दुकान गाळ्यांना रेडीरेकनरनुसार १२ हजार रुपये स्क्वेअरफूट दर आहे, तर तळमजल्यावरील दुकानांना सहा हजार रुपये स्क्वेअरफूट दर आहे. खुल्या जमिनीला चार हजार रुपये स्क्वेअर फूट दर आहे. रेडीरेकनरनुसार इमारतीमधील सदनिकांचा दर पाच हजार २०० रुपये स्क्वेअरफूट आहे. प्रत्यक्षात जेव्हा व्यवहार होतात तेव्हा यापेक्षा कितीतरी पट अधिक रकमेची उलाढाल होते. त्यामुळे आता रेडीरेकनर केंद्रस्थानी ठेऊन भूसंपादनास कोणी तयार होणार नाही, असे येथील नागरिक सांगतात..Pune Traffic Update: पुणेकरांनो, उद्या 'या' मार्गाने जाऊ नका; ईद मिरवणुकीमुळे वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग जाहीर .महाद्वार रोड परिसर हा शहराच्या मध्यवस्तीत असून, येथे पारंपरिक बाजारपेठ विकसित झाली आहे. त्यामुळे येथील जागांचे बाजारभावही अधिक आहेत. शासन आदेशातील माहितीनुसार १४४२ कोटींच्या आराखड्यातील सुमारे ९०० कोटी रक्कम भूसंपादनासाठी खर्च होणार आहे. मात्र, आराखड्यासाठी लागणारी जागा, तेथील मिळकतींची संख्या आणि बाजारभाव लक्षात घेता अतिरिक्त निधी लागणार हे नक्की आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी अतिरिक्त रकमेचा विशेष प्रस्ताव शासनाला पाठवणे आवश्यक आहे..नागरिकांचे म्हणणे असे...रेडीरेकनरचा दर मिळकतधारकांचे नुकसान करणारापुनर्वसनसाठी मोबदल्याची जी रक्कम मिळणार त्यावर कर भरावा लागणार का?रेडीरेकनर सगळीकडे सारखा नाही. मग तो एकसारखा आणि बाजारभावाशी सुसंगत कराभूसंपादन किती, कसे आणि कधी होणार?व्यापारी आणि नागरिक यांचे पुनर्वसन याच परिसरात होऊ शकेल का?.IND vs SL 2nd Test: कमिल मिशाराला Live मॅचमध्ये मोहम्मद सिराज भिडला; यशस्वी-असिथा यांच्यानंतर आणखी एक कांड, नेमकं काय घडलं?."महाद्वार रोड परिसर शहराचे केंद्र आहे. लोकांचे व्यवसाय, सामाजिक जीवन या परिसराशी निगडित आहे. शासनाच्या नियमामुसार मिळणारी मोबदल्याची रक्कम अन्य ठिकाणी विस्थापित होऊन उदरनिर्वाहाची साधने निर्माण करण्यास पुरेशी नाही. त्यामुळे याच परिसरात नागरिकांचे पुनर्वसन करणे सर्वांच्याच हिताचे असेल."- अजित ठाणेकर, माजी नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.